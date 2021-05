Tres centres educatius son guardonats en el concurs EntreviSTEM

El concurs EntreviSTEM, organitzat per TICAnoia per fomentar les vocacions STEM en les joves de la comarca, instava als alumnes d’entre 10 i 14 anys a realitzar una entrevista a una professional de l’àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

La millor entrevista de la categoria de 5è-6è de primària va ser del grup The Journalists, de l’Escola Emili Vallès d’Igualada. Entre els participants de 1r-2n d’ESO, el guanyador va ser Combo Junior, de l’Institut Pere Vives d’Igualada. Ambdós grups guanyadors seran obsequiats amb un xec de 100€ en material promocionat per Bureau Vallée, una formació per a tot el grup classe “Comuniquem-nos millor”, impartida per l’experta en oratòria Xènia Castelltort, i una subscripció mensual a Filmin.

En la categoria dels docents més motivadors, es va endur el premi Marta Cortés, professora de l’Escola Pia d’Igualada, que consisteix en un altaveu intel·ligent, cortesia del centre de formació Ceina.

El concurs es va tancar amb una participació de 132 alumnes, 33 entrevistes inscrites procedents de 6 centres educatius i 28 professionals STEM voluntàries. TICAnoia valora molt positivament totes les entrevistes rebudes, i destaca que les puntuacions va ser molt ajustades. El jurat va valorar els treballs dels participants basant-se en la seva qualitat, coherència amb el tema de treball i originalitat, i va ser compost per representants de TICAnoia, professionals en l’àmbit de la docència i la comunicació.

TICAnoia és l’associació per l’impuls de l’Ecosistema TIC de l’Anoia, nascuda el 2008 que agrupa empreses i professionals de l’àmbit tecnològic de la comarca així com estudiants del mateix sector. TICAnoia és impulsora de projectes com el Grau Universitari TIDiC al Campus Universitari Igualada-UdL, el Col·laboratori d’Innovació Social i Digital o el desplegament de l’àrea 5G a l’Anoia.