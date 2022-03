Tres camions de Creu Roja surten de Tous cap a Ucraïna amb ajuda humanitària

La Creu Roja prepara un enviament d’ajuda humanitària des del centre de Sant Martí de Tous. Des d’aquí, aquest dimarts sortiran tres camions carregats amb articles de primera necessitat per a més d’11.000 persones. Segons ha explicat el coordinador de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, és material “molt especialitzat com kits de cuina, mantes i tendals que repel·leixen l’aigua i són ignífugs”. Aquest material se suma al de 12 camions més provinents d’altres punts de l’Estat i s’envia a Hongria, on la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR) hi té un ‘hub’ humanitari. Des d’allà, es distribuirà als països afectats per la crisi (Ucraïna, Polònia, Romania, Moldàvia, Rússia i Eslovàquia).

En concert, els tres camions que surten de l’Anoia transporten 1.913 kits de cuina familiar per a cinc persones, 1.600 mantes i 5.000 tendals de plàstic per aïllar de la pluja i el fred. Tot és material especialitzat, que Creu Roja utilitza en altres conflictes i que, per tant, sap com funciona. Aquest és el tercer enviament humanitari que fa la Creu Roja de l’Estat a la zona des de divendres passat. En total, la Creu Roja haurà enviat més de 5.000 kits de cuina, prop de 10.000 mantes i 16.000 tendals plàstics per aïllar de la pluja i el fred. Els tres camions se sumen a 12 camions han sortit des d’altres punts de l’estat espanyol (Madrid, Illes Canàries, Comunitat Valenciana). En total, per tant, són 15 camions que aniran directament a Hongria, des d’on el material s’enviarà als països afectats pel conflicte. A més d’aquesta ajuda en espècie, la Creu Roja ha enviat 25.000 euros del Fons d’Emergències a Ucraïna, i està col·laborant amb la Creu Roja danesa en la resposta a les persones afectades a la regió sud-oest d’Ucraïna i a la frontera amb Romania (distribucions d’articles bàsics de primera necessitat i atenció psicosocial). També ha activat el programa de restabliment de contacte per ajudar a localitzar familiars amb qui s’hagi perdut el contacte arran del conflicte. Aquest és el primer enviament internacional d’ajuda humanitària que surt des de Sant Martí de Tous, on la Creu Roja hi té un centre humanitari que ha jugat un paper important durant la gestió de la pandèmia. Captació de fons econòmics, la principal prioritat

El coordinador de Creu Roja a Catalunya, l’igualadí Enric Morist, ha fet una crida a la donació de fons econòmics. En aquest sentit, ha explicat que l’estratègia de l’organització és la de comprar productes allà per ajudar els mercats locals que encara resisteixen, sostenir l’economia del país i estalviar despeses en el transport. Morist ha explicat que, a diferència de la guerra dels Balcans, en aquest cas a Catalunya hi ha una comunitat d’Ucraïna molt important i, per tant, s’està mobilitzant molta gent acollint i ajudant famílies víctimes de la guerra.