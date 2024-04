Tres anoiencs a les llistes de Puigdemont pel 12M

Per a les eleccions del 12 de maig figuren a la llista els anoiencs Sandra de la Iglesia, en el lloc 24; Alina Susanna (40) i Hèctor Berzas (64)

El passat sis d’abril, Junts + Puigdemont x Catalunya va presentar a Elna les candidatures per les pròximes eleccions del Parlament de Catalunya el 12 de maig. A la llista, encapçalada per Carles Puigdemont, podem trobar-hi tres anoiencs:

Sandra de la Iglesia (en el lloc 24), té cinquanta-un anys i és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Té una àmplia trajectòria professional com a advocada, que en els deu últims anys ha compaginat amb un projecte personal de serveis de relocation. Actualment, és regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada.

Alina Susanna Lopez (en el lloc 40), també té cinquanta-un anys i és mare d’una noia i dos nois. És llicenciada en odontologia, exercint aquesta professió des del 1997.

Hector Berzas Orobitg (en el lloc 64), és estudiant de Dret. Ha participat en premsa local i comarcal i actualment és el president comarcal de la JNC Anoia. Amb divuit d’anys, és el candidat més jove de la candidatura de Carles Puigdemont.

En un comunicat enviat a la premsa, Junts + Puigdemont x Catalunya explica que l’acte celebrat a les Antigues Escoles del municipi rossellonès d’Elna, a la Catalunya Nord, a on van assistir unes dues mil persones, van “defensar la necessitat que el país tingui un president que sigui capaç de defensar Catalunya davant el govern espanyol”. Expliquen que Carles Puigdemont va manifestar que “cal fermesa i coratge per saber plantar-se. Ho hem demostrat a Madrid amb l’amnistia. Quan Junts diu no és que no. Qui més bé ho ha entès és el govern espanyol”.

Carles Puigdemont encapçalarà la llista de Barcelona, mentre que Mònica Sales liderarà la de Tarragona, Salvador Vergés serà el cap de llista per Girona i Jeannine Abella encapçalarà la candidatura per la demarcació de Lleida. Pel que fa a la candidatura de Barcelona, acompanyaran Carles Puigdemont, en els primers llocs de la llista, l’empresària Anna Navarro com a número dos, Josep Rull com a número tres, l’actual presidenta del Parlament, Anna Erra, com a número quatre. Els segueixen el fins ara president del grup de Junts, Albert Batet, escriptora Ennatu Domingo, que s’inscriu com a independent; i el portaveu del partit, Josep Rius. L’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tancarà simbòlicament la llista.