L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt ha iniciat darrerament les tasques de desenrunament de dues sales que es troben al soterrani del Castell dels Comtes. A més, una vegada realitzades les tasques de desenrunament s’ha realitzat una excavació arqueològica, per descobrir quin ús tenien aquests espais en l’època medieval.

Així doncs, a través del treball de l’arqueòleg colomí Jordi Vilà, s’ha pogut datar la construcció d’aquestes sales entre els segles XIV i XVI. En una de les dues sales, la més gran, s’hi ha trobat una escala semicircular feta de pedra, que es conservava força bé en la seva part inferior però que estava més afectada en la part superior. Aquesta major afectació estaria produïda pel colapse del sistema de clavegueram que transcorre sota l’escala d’accés a la sala gran. També hi havia, a la part superior de les dues sales, un sistema de canals construït a la mateixa època i que els experts creuen que podrien ser utilitzats dins de tot l’engranatge per fer vi. De fet, es creu que les dues sales que s’han estudiat aquestes setmanes es podrien haver utilitzat com a cellers.

El què ha permès aquesta excavació arqueològica és saber com eren els espais en l’època medieval. En el cas de la sala petita, com que el terra es trobava amb molt bon estat, la intenció és deixar-la en la seva forma original. Pel què fa a la sala gran, s’ha rebaixat el paviment entre 10 i 15 centímetres per tal de fer-hi un nou paviment a sobre. Un cop finalitzades les obres, aquest espai estarà obert al públic i formarà part de les dependències museïtzades del castell

80.717 euros de pressupost

Els treballs de neteja i adequació d’aquestes dues sales es preveu que s’allarguin durant tot el desembre i es financen, amb gran part, a través de dues subvencions, una de la Generalitat de Catalunya dins el “Programa d’execucio d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural”, que aporta el 50% del pressupost, i una segona del Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana, dins el Programa de 1,5% Cultural, que n’aporta el 40%. El 10% restant, prové de fons de l’Ajuntament de Santa Coloma. El pressupost total ha estat de 80.717 euros i els treballs han anat a càrrec de l’empresa Catalana d Obres del Penedès.