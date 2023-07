“Treballar a ‘Spider-man, creuant el Multivers’ ha estat dur, però és una gran experiència”

En Joan Pons és un igualadí que viu a Vancouver i es dedica a la indústria de l’animació 3D. Actualment treballa a Walt Disney Studios i ha treballat en la producció de la pel·lícula “Spider-man, creuant el multivers”, de Sony Pictures Animation.

Un igualadí treballant en una pel·lícula com Spider-man: Creuant el multivers, és tot un orgull per a nosaltres. Com vas arribar a formar part del projecte?

Ja feia mesos que estava treballant a Vancouver fent una sèrie infantil per a Disney+ titulada Firebuds i vaig veure que a Sony Animation buscaven artistes per incorporar-se a la producció de Spider-Man: Across the Spider- Verse. La primera pel·lícula la vaig veure al cinema quan estava estudiant la carrera i em va encantar així que l’oportunitat de poder treballar també a Vancouver en la segona m’emocionava! Vaig fer una primera entrevista per entrar de pràctiques però als supervisors els van agradar tant els meus treballs que vaig entrar com a artista fix a la pel·lícula!

Com ha estat treballar en la producció del film?

Ha estat dur perquè treballar en una pel·lícula de Hollywood d’aquestes característiques requereix una dedicació major a altres produccions però al mateix temps ha estat molt gratificant i és una gran experiència que m’emporto per sempre!

Quina era la teva tasca durant el projecte?

La meva tasca era la de Compositing Artist, que en català es podria traduir com a Artista de Composició. Estava en l’última etapa de la producció i jo entregava ja el producte final que es veuria als cinemes. M’encarregava de definir l’estil visual de la pel·lícula integrant tots els elements dels diferents departaments fent que els personatges i fons tinguessin una cohesió entre ells amb una llum i colors adequats per a cada moment concret. A la pel·lícula apareixen sis estils d’animació diferents i per cada un havia de treballar amb unes eines totalment diferents.

Spider-man: Creuant el multivers està sent una de les pel·lícules d’animació més elogiades i tot un èxit en taquilla. Tu formes part d’aquest èxit… Com ho vius?

És molt emocionant veure que la primera pel·lícula en què he treballat és considerada una de les millors pel·lícules d’animació de la història; quan l’estàvem fent sabíem que estàvem creant un producte únic que mai s’havia vist abans però veure totes les bones crítiques i reaccions del públic em fa molt feliç. Diuen que té probabilitats d’emportar-se l’Oscar, a veure si hi ha sort!

Quantes persones treballen darrere d’una pel·lícula d’aquest tipus?

Al llarg de tota la producció hi han treballat més de 1000 artistes de tot el món repartits entre Vancouer, Montreal i Los Angeles. Dins del meu departament (Lighting i Compositing) érem més de 100 i cada un de nosaltres ha estat una peça clau per la pel·lícula.

Quant de temps t’ha portat la feina amb Sony Pictures per a fer la pel·lícula?

Em van contractar al setembre de l’any passat i vaig acabar el 17 de maig d’aquest any, només dues setmanes abans de l’estrena de la pel·lícula als cinemes! Vam estar fins a l’últim moment acabant detalls a contrarellotge per poder entregar una pel·lícula visualment impecable.

Què és el que més t’ha agradat? I el que menys o més difícil?

Sens dubte el que més m’ha agradat és que he estat en un constant aprenentatge rodejat dels millors artistes del món, molts dels meus mentors porten anys a la indústria fent grans pel·lícules i aprendre d’ells m’ha fet créixer molt com a artista. El més difícil ha estat el nivell d’hores i dedicació al projecte en els últims mesos abans de l’entrega però un cop vaig veure-la al cinema de seguida vaig saber que cada hora treballada havia valgut la pena.

Una anècdota durant el procés de treball de Spider-man: Creuant el multivers.

Més que anècdota es podria dir que és una curiositat però hi ha dues versions diferents de la pel·lícula, als Estats Units i al Canadà projecten la versió final però a la resta del món es projecta una versió sense tots els detalls acabats, ja que vam haver d’enviar una versió dues setmanes abans d’acabar-la perquè els diferents països tinguessin temps de fer el doblatge! Els canvis són mínims que gairebé no es noten però hi ha petits canvis de colors o estil. Segurament quan estigui disponible a plataformes digitals apareixerà la versió final.

Ets fan d’Spider-man o dels superherois?

Des de ben petit que m’agrada molt el cinema de superherois, Spider-Man sempre ha estat dels meus preferits (sobretot les pel·lícules interpretades per l’actor Andrew Garfield) i també gaudeixo molt de la saga dels X-MEN o les antigues del Superman.

Què vas estudiar o en què et vas formar per arribar al món de l’animació?

Quan vaig decidir que em volia dedicar al món de l’animació estava estudiant a l’Escola Pia d’Igualada, on em faig formar amb el batxillerat artístic i ja vaig tenir clar que volia treballar fent pel·lícules. Més tard em vaig graduar en el grau universitari d’Animació i VFX a La Salle Campus Barcelona i en graduar-me ja vaig fer el salt a la indústria.

Vas marxar a Vancouver fa un temps. Per quina raó?

Vaig marxar el febrer del 2022 per treballar en una sèrie de Disney+, en aquell moment estava vivint a Barcelona i em va arribar un missatge per LinkedIn del coordinador d’una empresa d’animació dient-me que havia mirat els meus treballs i que tenien una posició a Vancouver en la que podria encaixar molt bé. La resta ja és història!

Quins projectes o treballs tens de cara al futur?

Estic supercontent perquè he començat a treballar com a Lighting Artist a Walt Disney Animation Studios a Vancouver, els que em coneixen saben que sempre ha estat el meu somni i treballar a la companyia que ha creat als meus personatges preferits és una meravella. Estic treballant en la sèrie de Moana que sortirà a Disney+ pròximament.

Com és viure a Vancouver?

La veritat és que hi estic molt a gust. M’imaginava Vancouver com una gran ciutat amb molt caos però és més petita que Barcelona i s’hi està molt tranquil. El que més m’agrada és que tinc platja i muntanya, la natura és increïble i només a 20 minuts tens paratges que podrien estar en una postal. A més a més Vancouver és una ciutat amb molta gent que hi va a treballar o a viure pel que hi ha moltes cultures i nacionalitats diferents. Conèixer a gent d’arreu del món et fa viure la vida des d’una altra perspectiva.

Trobes a faltar Igualada?

Sí, és clar! Igualada sempre serà casa meva encara que ara visqui a l’altra punta del món.