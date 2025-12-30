Transports adjudica el manteniment de l’A-2 entre Igualada i Martorell i la B-40 per 23,1 milions

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 23,1 milions d’euros (IVA inclòs) un contracte per a la conservació i explotació de carreteres de l’Estat a la província de Barcelona. La durada és de tres anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys i una altra addicional d’un màxim de nou mesos.
Inclou requisits per promoure l’eficiència energètica i la reducció d’emissions, i s’emmarca en el programa d’aquest Ministeri per mantenir les condicions de circulació, vialitat i seguretat a la Xarxa de Carreteres de l’Estat, assegurant que sigui accessible en les condicions adequades per a tots els ciutadans. Recull actuacions com la vigilància i atenció d’accidents, la vialitat hivernal, el servei de control de túnels i comunicacions o el manteniment d’instal·lacions.
Aquest contracte està destinat al manteniment i conservació de 104,687 km de carreteres del sector núm. 2, dels quals 72,378 km són autovia. Les carreteres incloses en aquest sector són les següents:
- Autovia A-2, entre els km 530 (a prop d’Igualada) i el 588 (a Martorell).
- Autovia B-40, entre els km 0 i 13, a Terrassa.
- Carretera N-2, en diversos trams a l’entorn de Martorell.
Juntament amb les carreteres esmentades, el contracte també inclou la reparació de talussos i l’adequació dels elements de drenatge per problemes d’esllavissades, erosions o obturacions, a la via de servei de l’autovia A-2 (km 570,500 i 570,700) i a l’enllaç 572 (km 571,530).
Reducció d’emissions i millora de l’eficiència energètica
Dins de l’estratègia de reducció d’emissions i millora de l’eficiència energètica, els plecs de licitació dels contractes de conservació i explotació de la Xarxa de Carreteres de l’Estat (XCE) inclouen objectius de mitigació i compensació de la petjada de carboni, cosa que implica que les empreses hauran d’incloure en les seves ofertes el càlcul de la petjada de carboni que generaran durant l’execució del contracte en cada tram de la carretera.
Ja l’any 2022 es van incorporar mesures d’eficiència energètica a les instal·lacions de servei, com ara l’autoconsum, sistemes renovables de calefacció, mesures d’estalvi energètic en la il·luminació o la implantació de vehicles elèctrics.
A més, des de 2023 s’inclou com a criteri de valoració el compromís de presentar, durant els sis primers mesos del contracte, un pla de descarbonització amb l’objectiu d’assolir un balanç neutre de carboni al cap de cinc anys des de l’inici del contracte.
D’aquesta manera, l’empresa adjudicatària es compromet a presentar aquest pla, en què la compensació es podrà dur a terme a través dels projectes d’absorció registrats al registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, o bé mitjançant altres opcions.
Amb tot això, es pretén la reducció de 71.640 tones de CO₂ anuals que, segons els càlculs de la Direcció General de Carreteres, genera el funcionament ordinari i les tasques de manteniment i explotació de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, i es reforça l’orientació cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb què està compromès aquest Ministeri