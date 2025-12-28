‘Trajectòria de vida’, de Teresa Cuadras i Torrents: un relat pictòric abillat de llum i color

Aquests dies és fa imperdible la magnífica exposició pictòrica i dibuixística “Trajectòria de vida”, de l’artista Teresa Cuadras i Torrents, a la Sala d’Exposicions de l’Ateneu Igualadí. Una mostra que convida a recórrer, amb sensibilitat i autenticitat, l’itinerari vital i creatiu d’una autora que ha sabut fer de la pintura i el dibuix un espai d’introspecció, equilibri i expressió personal.
Fruit d’una conversa franca, i validada per l’amistat, emergeix el relat profund d’aquesta veritable trajectòria de vida: Teresa Cuadras i Torrents (Sant Martí de Tous, 1955) ja va sentir de ben petita una atracció natural per al dibuix i la pintura. Malgrat aquesta inclinació primerenca envers les arts plàstiques, els estudis van ocupar inicialment un lloc prioritari en el seu camí vital. I, ben aviat, les circumstàncies van conduir-la al món laboral, primer en l’àmbit de l’empresa privada i, a partir de 1989, com a professional compromesa de Caixa Barcelona.
Així, en un període breu de temps va assumir càrrecs d’alta responsabilitat i de direcció a La Caixa, entitat on hi ha romàs fins a la seva jubilació. En el decurs dels anys, val a esmentar, i és tot un mèrit, la seva capacitat de conciliació entre la vida laboral i la familiar, assistint amb ferm compromís a la maternitat de dues filles. Emperò, tots aquests anys, lliurada plenament al treball i a la família -o a la família i al treball- la dedicació a la pintura va quedar relegada, salvades excepcions, a un segon plànol.
Tot i això, l’afecció de Cuadras per l’art mai no va desaparèixer. De fet, va anar emergint en diferents moments de la seva quotidianitat, fins a fer-se evident la necessitat d’aprofundir i perfeccionar les tècniques que més la seduïen: el dibuix i la pintura. D’aquesta etapa daten els aprenentatges sòlids en pintura a l’oli, assolits sota el mestratge de Pere Noguera, al Taller d’Art Pèl i Ploma. Posteriorment, i animada pels bons resultats, no va trigar a explorar altres llenguatges, descobrint en l’aquarel·la -a pesar de la complexitat del seu procés- una notòria preferència. Sobtadament, la pandèmia va suposar un parèntesi inesperat que va frenar-li l’embranzida creativa; però, superada aquesta etapa, va reprendre els pinzells fins i tot amb més energia i motivació que abans. Àdhuc, el seu caràcter inquiet i curiós va abocar-la a ampliar coneixements a l’estudi de l’artista Núria Riba, espai on va experimentar amb tècniques com el pastel, el carbonet comprimit i, més endavant, l’acrílic sobre tela.
La seva producció artística, prolífica i diversa, revela en qualsevol tècnica o temàtica una dedicació absoluta. Les seves obres -realitzades en un context de total aïllament i desvinculació del món exterior- li concedeixen una identitat pròpia i inconfusible. Tal com ella mateixa expressa: “La pintura m’ha permès de crear espais de desconnexió, introversió i equilibri personal. M’aporta tranquil·litat i relaxació i, quan pinto, tota la meva capacitat i concentració són dins l’obra, i tot el món que m’envolta s’esvaeix.”
Inicialment, Cuadras pintava per pura afinitat amb l’art i complaença pròpia, sense disposició a fer pública la seva obra. Amb el temps, no obstant, ha explorat amb llibertat diverses temàtiques: des del paisatge fins a la pintura més intimista, passant per la figuració -especialment, el retrat amb carbonet comprimit- i les natures mortes. En totes elles, hi ha una constant essencial: la recerca de la llum com a element vertebrador, capaç de transformar la superfície plana en una realitat tridimensional i expressiva.
Efectivament, tal com ella mateixa assenyala, l’objectiu prioritari és retratar la llum. I, a partir d’aquí s’hi afegeixen l’experimentació amb els contrastos cromàtics, les harmonies de color, la indefinició suggerida, la creació de volums i profunditats, així com les pinzellades decidides, les taques segures i els tocs d’espàtula. El resultat és un llenguatge personal, ple de sensibilitat i emoció, que evidencia un talent artístic realment madur.
Als darrers anys, i animada pel reconeixement d’entesos i del públic, Cuadras s’ha decidit a mostrar la seva obra en diverses sales d’exposicions del país, participant també en concursos artístics que l’han fet mereixedora de més d’un premi. Al cap i a la fi, “Trajectòria de vida” n’és una mostra clara: una exposició que transcendeix la simple contemplació estètica per a convertir-se en un relat vital de tota una artista.