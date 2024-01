“Traç, espai habitable en construcció”, una reflexió sobre la precarietat de l’habitatge a Teatre Nu

Publicitat

Teatre Nu torna obrir les seves portes després del període de Festes de Nadal i ho fa amb “Traç, espai habitable en construcció”, una obra reflexiva sobre la precarietat de l’habitatge de la mà de l’actriu Montse Pelfort Valentí i amb la composició musical de Marina Tomás Amado.

“Traç, espai habitable en construcció” ens parla de la precarietat de l’habitatge i reflexiona sobre les expectatives no aconseguides. És un joc viu amb l’espai, un escenari on tot es pot construir, però també on tot pot caure en qualsevol moment. Els espais on vivim ens configuren, ens fan ser qui som i ens transformen.

L’habitatge és un dels temes que són a l’ordre del dia, però el dret a una llar digna segueix sense ser una realitat per a tothom. I per poder-ne parlar, “Traç, espai habitable en construcció” maquilla aquesta problemàtica amb humor i poesia a través de dos personatges còmics que representen les dues cares de la moneda: les grans empreses especuladores i la població precària que s’ofega en silenci entre preus inassequibles i condicions d’habitatge lluny del benestar.

La cita serà dissabte 20 a les 20 hores a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web del Teatre Nu www.teatrenu.com/programacio

