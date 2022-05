Tous reformarà i ampliarà aquest estiu l’escola municipal Cérvola Blanca

Sant Martí de Tous iniciarà aquest estiu les obres de reforma i ampliació de l’escola municipal Cérvola Blanca, que permetran adaptar l’edifici a les necessitats actuals reordenant espais i eliminant els barracons el curs 2023-2024. Es reformarà el menjador, s’ampliarà el pati per donar servei als infants que dinen a l’escola i es construirà un nou mòdul que unirà el menjador amb la comunitat de mitjans, al primer pis.

Aquesta setmana ja s’han dut a terme alguns treballs previs a l’inici d’obres, com són els estudis geotècnics del terreny. L’actuació, valorada en 135.000 euros -subvencionats per la Generalitat-, és la primera fase d’un projecte de millora més ampli que contempla una altra intervenció prevista per a l’estiu del 2023, quan es retiraran els mòduls i s’ampliarà l’espai de la comunitat de petits i grans, a la planta baixa i part del primer pis. Aquesta segona fase està valorada en 315.000 euros i la pagarà el Departament d’Educació de la Generalitat.

Des de fa quatre anys l’Ajuntament de Tous treballa amb l’equip de mestres i l’AMPA per tal de crear nous espais que satisfacin el projecte educatiu del centre, basat en Escola Nova 21. Els infants estan agrupats per comunitats, no per cursos, i es busca que totes les comunitats quedin interconnectades a través d’espais compartits. Fa tres anys ja es va dur a terme una intervenció de millora a la segona planta de l’escola amb aquest mateix objectiu.

Irene Santos, regidora d’Urbanisme -que ha treballat en el projecte colze a colze amb la regidora d’Ensenyament, Dolors Moreno-, destaca que “fa anys que treballem en aquest projecte que permetrà treure els barracons que fa dotze anys que tenim a l’escola i gaudir d’uns espais molt més ben connectats”.