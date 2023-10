Tous posa en marxa el primer Consell d’Infants

Sant Martí de Tous ha presentat aquest mes d’octubre el projecte del Consell d’Infants, que es posarà en marxa pròximament. Aquest òrgan de participació infantil permetrà als infants del municipi parlar sobre aspectes que els preocupen i què els agradaria canviar. Es tracta del primer Consell d’Infants que tindrà el municipi.

El Consell d’Infants de Tous estarà format per nens i nenes del poble que cursin 5è i 6è de primària – estiguin o no escolaritzats a l’escola del municipi –, que estaran representats per consellers i conselleres. Ja s’ha obert el període de presentació de les candidatures: només cal que escriguin una carta responent a la pregunta “Per què puc ser un bon conseller/a?” i presentar-la presencialment al Punt Jove de Tous o bé enviant un correu electrònic a la tècnica de joventut del municipi: mmolina@anoiajove.cat .

Un cop rebudes les candidatures, els companys i companyes de classe seran els encarregats d’escollir els seus representants. El procés es farà mitjançant votacions i, a la vegada, es reforçarà amb un sorteig per no excloure cap candidat per motius de lideratge dins a l’aula, expedient, família, ètnia, etc. D’entre totes les candidatures s’escolliran tres representants per classe i tres suplents, i es comunicarà a l’Ajuntament.

El Consell es reunirà un cop cada mes, les sessions seran a la tarda fora de l’horari escolar – els dimarts de 17 a 18h – i estaran acompanyades per la dinamitzadora de joventut del municipi.