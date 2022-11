Tous ja està a punt per una Festa Major amb dos caps de setmana farcits d’activitats

Sant Martí de Tous es prepara per celebrar una Festa Major, amb un programa farcit d’activitats de carrer, tradicionals, solidàries, esportives i culturals, entre d’altres. L’Ajuntament de Tous ha treballat els darrers mesos, juntament amb la Comissió de Festes dels 50 anys -enguany persones nascudes el 1972-, per preparar un conjunt d’actes amb el suport de diverses entitats del poble.

Els actes se celebraran els dos propers cap de setmana, els dies 4, 5, 6, 11, 12 i 13 de novembre. Un dels esdeveniments més destacats que marca l’inici de la festa és la 9a Hivernal Panna El Bandoler, que tindrà lloc el proper diumenge, 6 de novembre. Abans, el primer divendres de Festa Major, el dia 4, s’iniciarà la celebració amb un sopar popular, a càrrec de l’AEiG Movi de Tous, on després d’aquest torna l’escenari boig de Tous. El sopar i la gresca es faran a l’Ateneu de Tous a partir de les 21h del vespre. El dissabte, es podrà gaudir de bitlles, vermut, exposicions, cinema i un concert a les 20h del vespre a La Casa del Teatre Nu, dins el cicle “Emergència Creativa”, que anirà a càrrec de Mireia Espelt.

L’ajuntament, amb la col·laboració especial de l’AMPA del CEIP Cérvola Blanca, han organitzat un esmorzar que donarà tret de sortida al segon cap de setmana de festa major. L’esmorzar serà el divendres a les 10:30h del matí a la Plaça Major (Manel M.Girona). Durant tot el dia, s’han organitzat obres de teatre, espectacles i més exposicions. Al vespre, serà el torn del mític sopar popular que dona inici del Cercabirres, el tirador de cervesa i cercavila ambulat pels carrers de tous, amb proves i diversió assegurada amb la banda Bandsonats en directe. L’acte s’iniciarà a partir de les 20:30h al Sindicat de Tous i finalitzarà al Local Municipal Ateneu, on es podrà gaudir d’un concert de Festa Major per a totes les generacions.

Dissabte, 12 de novembre, tindrà lloc la Cercavila musical pels carrers del poble a partir d’un quart d’11h del matí i anirà càrrec dels Grallers d’Igualada. Després de l’Eucaristia, que se celebrarà a l’Església de Tous, amb una missa en honor a Sant Martí, patró del municipi, tindrà lloc el Ball de Faixes. Enguany, amb més de 70 balladores i balladors de diferents generacions. Seguidament, hi haurà una cercavila pels carrers de Tous, amb inici a la Plaça de l’Església fins la Plaça de Fàtima, amb la participació del Ball de Faixes de Tous, el Gegant, el Tossut i els Capgrossos de Tous, enguany acompanyats per part de la imatgeria jove d’Igualada amb la Colla Dessota i els gegantins Pia i Tomeu, els Nans, els capgrossos Martingales el músic, Mosca d’Aviador, Petra l’Encantadora, Rufus el Traginer i La Conxita. També dissabte, hi ha programada la ballada de Sardanes i un aperitiu popular a la plaça de Fàtima. A la tarda, cinema al Casal de Tous i obres de teatre a La Casa del Teatre Nu. Al vespre, se celebrarà el Correfoc amb els Diables de Santa Caterina i el Mal Llamp d’Igualada. El dia finalitzarà amb un Cabaret a l’Ateneu i el Gran Ball de Festa Major a càrrec de Duo Solimar, a partir de les 22:·0h al Local Municipal i amb entrada lliure.

Diumenge, últim dia de la celebració, començarà ben d’hora amb una matinal plena de partits de futbol al Camp Municipal d’Esports, on els equips base de la Unió Esportiva Tous, disputaran els partits de lliga amb trofeu de Festa Major. Després de l’eucaristia de les 11h del matí, els Moixigangers d’Igualada actuaran a la plaça de Fàtima, a les 12h del migdia. A la tarda, es disputarà el trofeu de Festa Major a les 17h de la tarda, amb un partit entre la UE Tous i la UE La Torre de Claramunt. Aquella mateixa tarda, hi ha programada la funció “El pintor del silenci”, a càrrec del Grup Terra Teatre. Es podrà veure a les 18h al Casal de Tous. Durant els dies de Festa Major hi ha previstes altres activitats infantils, de cinema, teatre, circ, exposicions, conferències… El programa complet es pot consultar al web municipal www.tous.cat .

El consistori vol agrair i destacar la participació i implicació de totes les entitats i associacions que formen el poble de Tous: a la Comissió dels 50 anys, el Jovent del Cercabirres, la Comissió del Panna, del Ball de Faixes, la col·laboració dels Amics de Tous, de la Unió Esportiva Tous, de l’AEiG Movi de Tous i de la Casa del Teatre Nu.

La Cursa Panna ja supera les 600 inscripcions

El proper diumenge, 6 de novembre, Sant Martí de Tous serà de nou l’escenari d’un dels esdeveniments esportius més gran de la comarca, la Hivernal Panna El Bandoler, que arriba a la seva novena edició. Les inscripcions per participar-hi encara són obertes, però més de 600 persones ja s’han apuntat a la cursa, organitzada per un grup de veïns de Tous, els Pannes, amb el suport de l’Ajuntament. L’organització aposta per donar a conèixer amb aquesta cursa l’entorn natural del municipi i per potenciar l’oci de tota la família, amb circuits adaptats a les diverses edats i nivells.

És per això que hi ha diverses modalitats en funció dels quilòmetres i si es fa corrent o amb bicicleta: BTT 50, BTT 30, E-Bikes, BTT10 (familiar), Trail 8 i Trail 16. Els organitzadors recorden que la Hivernal Panna no és una cursa competitiva, ja que no puntua, i que manté un esperit familiar amb la voluntat que tothom en pugui gaudir. La sortida dels corredors es farà de forma esgraonada a partir de les 8:45 h, al carrer de Sant Valentí.

Enguany, l’esdeveniment esportiu compta amb una novetat i és que tots aquells participants a la prova de BTT 50, no tindran el camí marcat amb cinta, sinó que l’hauran de seguir amb GPS. L’esdeveniment també compte amb el Dinar del Bandoler, que es fa un cop finalitzada la cursa. La cursa, com cada any, és solidària. De cada inscripció, es donarà 1 euro a l’Associació Espanyola del Síndrome de Wolf-Hirschhorn (AESWH). En l’Hivernal Panna hi col·laboren un centenar de voluntaris, comerços, empreses locals, tres patrocinadors principals, l’ADF, la cooperativa agropecuària El Sindicat, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia. Podeu realitzar les inscripcions o trobar més informació a www.panna.cat.