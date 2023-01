Tous i Copons acullen la companyia de teatre cubana “The Concept”

El Teatre Nu de Sant Martí de Tous i el Centre de Recerca i Cultura Contemporània inLoft de Copons acullen, en les seves respectives residències artístiques, la companyia de dansa urbana “The Concept” procedent de Cuba. Els artistes son a Copons des del 13 de gener i fins demà dijous i de demà al 29 de gener a Tous.

Durant la seva estada a les dues residències, els artistes acabaran el seu procés de creació de l’espectacle “Historia de un salto” que després presentaran a la Casa del Teatre Nu. Concretament, serà en dues sessions, el dissabte 28 a les set de la tarda i el diumenge 29 a les dotze del migdia. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet en aquest enllaç.

“Historia de un salto” es basa en la història vital més recent de la companyia, quan els quatre artistes que conformen actualment The Concept decideixen començar des de zero a Barcelona per créixer per créixer professionalment. Aquest espectacle parla sobre com de difícil i emocionant és començar de zero, sobretot quan un s’aventura a un món que no coneix.

Cerca narrar el sentiment de quatre personatges que corren el risc de deixar enrere tot el que tenen per un nou començament. Les diferents dificultats, el contrast d’emocions i sentiments oposats, l’enyorança, la solitud i la por són alguns dels temes que toca l’obra. És una peça de dansa contemporània amb un bagatge sentimental molt fort, una estètica diferent i una mescla de molts estils apta per a totes les edats.

Teatre Nu i el Centre de Recerca i Cultura Inloft col·laboren en aquest projecte amb l’objectiu d’unir esforços i aconseguir que la cultura, l’art i els artistes tinguin les oportunitats i el pes social que mereixen.