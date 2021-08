Tous fa balanç de l’incendi i planifica la protecció de la Serra

Un cop passada la primera fase d’emergència, l’Ajuntament de Sant Martí de Tous fa balanç de l’incendi que ha afectat al municipi i planifica les accions de recuperació de la zona cremada i la protecció de la Serra. L’alcalde David Alquézar va participar la setmana passada a la reunió amb representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, les alcaldies i representants de l’associació de propietaris forestals Miralles-Queralt i de la Federació Boscat, convocada al municipi de Bellprat. Una trobada que va servir per posar fil a l’agulla a les primeres actuacions a la zona, previstes per aquesta propera tardor, i que han de permetre recuperar el territori afectat i sobretot protegir la serra davant nous incendis. Alquézar explica que “conjuntament amb el suport econòmic i tècnic de les administracions superiors aconseguirem recuperar l’entorn natural del municipi i fer-lo menys vulnerable a nous incendis”.

L’Ajuntament de Tous també ha volgut fer un primer anàlisi del foc amb els grups polítics del municipi i l’ADF de Tous, per tal de compartir l’evolució de l’incendi i valorar quines són les accions que es poden endegar a nivell local amb la col·laboració de tots els agents socials i polítics.

El foc, que es va declarar el dia 24 de juliol a Santa Coloma de Queralt i va afectar 1.700ha, està apagat sota vigilància i amb tota probabilitat serà considerat extingit pels Bombers de la Generalitat de Catalunya en les properes hores, després de gairebé dues setmanes del seu inici. Tot i així, des de l’Ajuntament de Tous es demana a la ciutadania “màxima prudència”, “demanem que qui vagi a veure la zona cremada no surti dels camins, no vagin per corriols i que no trepitgin bosc, s’està estudiant com actuar-hi”, a més, les condicions meteorològiques segueixen sent molt favorables pel foc i la situació de sequera és greu: “no es preveuen precipitacions en al menys, els propers 15 dies i això, sumat a les condicions meteorològiques, ens preocupa”, apunta el tinent d’alcalde Pau Mir.

L’Ajuntament de Tous vol fer un agraïment públic a tot el poble per seguir les consignes en tot moment, i especialment al voluntariat per la seva predisposició i feina, al Movi per oferir les seves instal·lacions, a Creu Roja per la seva assistència, a CatSalut pels seus serveis, als comerços de Tous per la seva resposta, a totes les ADF que can venir, i especialment a la de Tous per deixar-s’hi la pell, a Bombers per la seva professionalitat i perseverança, i als pagesos, als de Tous i als que van venir d’altres llocs, que incansablement van estar llaurant i movent aigua contribuint de manera essencial a no deixar avançar el foc més del que va fer.