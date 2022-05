Tous crearà una gran àrea lúdica i esportiva a l’entrada del poble

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous estrena una nova aplicació mòbil i gratuïta per facilitar la comunicació amb la ciutadania i fomentar la participació. Es tracta d’eAgora, una nova eina tecnològica que es posa a disposició de veïns i entitats amb l’objectiu que esdevingui un recurs per poder proposar iniciatives i publicar esdeveniments.

Un dels primers processos participatius en què podran intervenir els touencs i touenques a través de l’app té a veure amb la creació d’una gran àrea de lleure a Cal Manadetes, en una esplanada de més de 10.000 metres quadrats que hi ha a l’entrada del municipi. L’Ajuntament fa mesos que treballa en l’adequació del terreny i ara ha obert un procés participatiu per tal que els joves de Tous puguin decidir quin equipament esportiu volen que s’hi instal·li.

Les dues opcions que hi ha sobre la taula i que es podran votar a través de l’app són un skatepark (parc de patinatge) o un pump track, circuit que permet fer voltes i salts sense pedalar aprofitant la inèrcia del cos. Hi poden votar tots els joves del municipi d’entre 12 i 30 anys, fins al 31 de maig. L’Ajuntament també ha projectat en aquesta nova àrea lúdica i verda a Cal Manadetes un espai per a activitats i per celebrar-hi la foguera de Sant Joan, una zona de grades i instal·lacions de cal·listènia, entre d’altres.

La nova aplicació d’eAgora també permet als usuaris seguir canals temàtics, buscar qualsevol tipus d’acte al municipi a través de l’agenda, reportar incidències de la via pública i rebre informació directa de l’Ajuntament. L’app municipal busca, a més, reforçar aquelles accions relacionades directament amb l’Agenda 2030 que ajudin a avançar cap a un model de municipi més participatiu, compromès i sostenible.

En un futur, l’app inclourà altres funcionalitats relacionades amb l’administració electrònica i les smartcities, per facilitar a tothom la realització de tràmits administratius a través del mòbil i tenir a mà tota la informació del municipi.