Tous celebra la Setmana GRAN dedicada als avis i àvies del poble

Sant Martí de Tous celebra, a partir d’aquest dissabte i fins al proper 6 d’octubre la Setmana GRAN de Tous. Cada any, coincidint amb la darrera setmana de setembre i amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, el dia 1 d’octubre, l’Ajuntament organitza un seguit d’activitats d’orientació diversa preferentment dirigides, tot i que no de forma exclusiva, al col·lectiu de la gent gran. Aquesta cita, ja s’ha consolidat com una de les més destacades del calendari de tardor del municipi.

El primer acte tindrà lloc aquest dissabte a les 10.30 del matí a la plaça de Fàtima, on es farà la inauguració oficial de la Setmana Gran, amb parlaments, esmorzar a càrrec de la granja la Plaça i l’actuació en directe de la Coral Veus de Tous. Durant l’acte inaugural també s’entregarà el ram a la persona més gran del poble. A les 7 de la tarda, es recupera el ball a l’Ateneu de Tous. Diumenge, s’oficialitzarà la missa a l’església de Tous, serà a les 11h del matí i anirà dedicada especialment a la setmana gran. Al migdia, com ja és habitual en aquesta celebració tindrà lloc a la plaça Major l’arrossada popular, preparada per l’equip de govern. I a la tarda el Cinema de Tous oferirà doble sessió amb les pel·lícules “Cata de vinos”, d’Ivan Calberac i “The Quiet Girl”, de Calm Bairéad.

Al llarg de la setmana que ve també hi haurà activitats organitzades. Dilluns, una excursió a Barcelona per veure l’espectacular experiència immersiva Tutankamon i a les cinc de la tarda, en Josep Ramon Cuadras farà una classe magistral de preparació de postres, que després, els assistents podran degustar. Dimarts serà el torn d’activitat a l’aire lliure, a càrrec de Pol Bertran, on es faran respiracions compaginades amb moviments restauratius de ioga adaptat al grup i amb les millors vistes al camp municipal d’esports i, a la tarda, la Larissa Ferrer i l’Oriol Vidal faran una demostració d’una teràpia canina a la plaça Manel Girona a les 5 de la tarda.

El dimecres, hi ha programada una caminada botànica de vegetació de ribera. La sortida, des de la plaça de l’Ajuntament, serà a les 17h i anirà a càrrec de la Mercè Cartanyà. El grup finalitzarà la ruta a l’exposició d’il·lustració científica de la mateixa Mercè Cartanyà, on l’Elisa Vidal presentarà el seu llibre “Dites i frases fetes”, amb un pica-pica a l’Aldo Martins. El dijous a les cinc de la tarda, Jordina Biosca contarà contes a Cal Frarés i a dos quarts de set serà el torn del bingo, al mateix lloc. Per tancar la Setmana Gran de Tous, divendres a les 19.30h es farà una trobada de bitlles als jardins de Cal Frarés amb sorpresa per a tots els participants.

Des del consistori, el regidor Oriol Ribera posa èmfasi en el fet que “ser gran és sinònim de moltes coses, però, sobretot, ho és d’experiència i un dels tresors que hem de saber valorar és escoltar aquesta veu de l’experiència dels nostres familiars, amics, veïns d’edat avançada”. Ribera explica que la setmana de la Gent Gran de Tous pretén ser “una oda a ells i elles i a la seva experiència vital, poder gaudir dels nostres grans”.

Per participar en algunes de les activitats cal fer prèvia de tiquet: el de l’arrossada es pot adquirir a Cal Frarés o a Cal Ton fins al 28 de setembre i fins al 27 es pot reservar plaça per apuntar-se a la sortida a Barcelona. La resta d’activitats són gratuïtes i caldrà ensenyar el carnetGRANdeTous per a les que calgui aplicar el descompte.

RESUM DE LA PROGRAMACIÓ SETMANA GRAN DE TOUS

Dissabte, 30 de setembre.

10.30h a la plaça de Fàtima – Inauguració de la setmana gran de Tous amb parlaments, esmorzar de la granja la Plaça i actuació en directe de la Coral Veus de Tous. També es farà l’entrega del ram a la persona més gran del poble.

19h a l’Ateneu de Tous – Ball

Diumenge, 1 d’octubre

11.00h a la Parròquia de Tous – Missa dedicada especialment a la setmana gran

14.00h a l’Espai Llegendes – Arrossada popular, preparada per l’equip de govern

17.30h al Cinema de Tous – Tarda de cinema amb doble sessió de pel·lícules

Dilluns, 2 d’octubre

9.00h – Sortida a la visita a l’espectacular experiència immersiva Tutankamon. Excursió a Barcelona en autocar

17.00h a Cal Frarés – Preparem postres amb en Josep Ramon Cuadras

Dimarts, 3 d’octubre

10.00h al camp d’esports municipal – Activitat a l’aire lliure, amb el Pol Bertran

17.00h a Cal Frarés – Teràpia canina, a càrrec de Larissa Ferrer i Oriol Vidal

Dimecres, 4 d’octubre

17.00h – Caminada botànica de vegetació de ribera i visita a l’exposició d’il·lustració científica a càrrec de Mercè Cartenyà. Tot seguit, presentació del llibre “Dites i frases fetes”, a càrrec d’Elisa Vidal

Dijous, 5 d’octubre

17.00h a Cal Frarés – Conta-contes, amb Jordina Biosca

18.30h a Cal Frarés – Bingo

Divendres, 6 d’octubre

19.30h als jardins de Cal Frarés – Bitlles de Tous