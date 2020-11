Tous ajorna el Cicle Cultural de Tardor i en destina el pressupost a ajuts als sectors més afectats per la Covid-19

L’Ajuntament de Tous ajorna el Cicle Cultural de Tardor previst pels caps de setmana del 7, 8 i 13, 14 i 15 de novembre, un seguit d’actes culturals que el consistori ja havia reprogramat degut a la suspensió de la Festa Major, per tal d’adaptar-los a les mesures sociosanitàries que permetien al sector cultural treballar amb límit d’aforament. Davant les noves mesures de restricció anunciades pel departament de Salut que no permeten el desenvolupament d’activitats culturals, el consistori touenc i la comissió 50Tous han decidit posposar la programació, que se celebrarà pels volts de Sant Sebastià, a finals de gener. La dotació econòmica prevista en el pressupost municipal del 2020 per dur a terme la Festa Major i altres activitats culturals ajornades es destinarà a ajuts directes als sectors més afectats per la crisi de la Covid-19, com els bars, restaurants i centres d’estètica que han hagut d’abaixar la persiana. Un cop la proposta sigui aprovada pel Ple de l’Ajuntament es faran públiques les quanties dels ajuts.

L’Ajuntament de Tous remarca que segueix mantenint el compromís amb la cultura, i que per això s’ha decidit no suspendre cap acte cultural, sinó posposar-los, mantenint, doncs, la inversió econòmica prevista al sector, que s’executarà en el pressupost de 2021. El regidor de Cultura i Festes, Pau Mir, explica que “som dels pobles que més ha seguit apostant per la cultura segura, programant cinema i teatre sempre que ha estat possible, celebrant el Festival de Llegendes de Catalunya i seguint apostant pel sector cultural del municipi, i així ho seguirem fent sempre que la situació ens ho permeti”.

El Cicle Cultural de Tardor havia previst portar al municipi espectacles culturals de primer nivell, com l’exhibició de circ “Tous tasta circ”, l’espectacle de clown i màgia “Sol i fa plou” a càrrec de Jordi Saban, o el reconegut Mag Lari amb “Una nit amb el Mag Lari”. A més, teatre amb “La llebre i la Tortuga”, música amb Marcel Casellas Trio, i una programació de cinema per a tots els públics.