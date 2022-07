“Tothom té un talent i és artista: el que facis, al servei de l’amor”

Entrevista a Albert Gàmez, músic, pianista i artista

Visc a Mataró amb la meva parella l’Ariadna. La vida m’ha regalat un contrast preciós expandint-me pel Maresme, amb una gent preciosa. Hi ha molts locals, xiringuitos i llocs màgics on tinc el plaer d’estar tocant aquest estiu en la gira 2022, tot i que em moc per tot Catalunya. Em vaig formar en Teatre Musical a l’Institut del Teatre de Barcelona i he treballat quatre temporades com a cantant de l’Orquestra Rosaleda. He estat professor/alumne de cant i Teatre a l’escola de Dansa Montse Andrés, a Vilamúsics i a l’Escola Garcia Fossas. Actualment, estic composant cançons del meu disc. Ara mateix immers en la meva gira de concerts Estiu 2022.

Com et vas iniciar en el món de la música?

La música ha format part de la meva vida des que tinc coneixement. El meu avi em va ensenyar a tocar el piano i la meva mare em posava música de Beethoven quan anàvem en cotxe. Vaig començar les classes de piano als 5 anys i des d’aleshores no he deixat de formar-me. La persona que m’ha fet de pare, en Toni Balsells, m’ha encoratjat sempre a seguir els passos professionals que em permetin viure de la música. Durant molts anys he fet versions d’altres persones, però ara em sento inspirat per composar els meus propis temes, com l’últim que ha estat Diosa. Veient la resposta que ha generat en la gent, està clar que aquest és el meu camí.

Quin és el teu estil?

No sabria definir-me en un estil, tot i que el que més faig és pop. Em dec al meu públic i procuro oferir-los el que demanen. M’agrada sentir com a través de la meva música, l’ambient s’omple d’Amor i de bona energia. Si que m’agradaria puntualitzar que la meva cançó Diosa és un homenatge a les dones, a l’Úter Creador femení, a la relació de parella, a l’Amor Incondicional, a la part femenina que homes i dones portem dins. M’emociona veure com la gent la canta en els meus concerts.

Quins instruments toques? Et dediques al 100% a músic?

Veu, piano i guitarra son els meus instruments. Ara mateix tinc la sort de dedicar-me 100% a la música. Com ja he comentat, tinc una gira de concerts programada i alguns programes de televisió. El fet d’haver participat al programa A2veus de Tv3 ha sigut una gran experiència i m’ha obert un gran ventall de possibilitats.

M’ha fet conscient dels aspectes a millorar, la importància del poder personal i de cuidar tots els detalls. La televisió és meravellosa per donar-te a conèixer i és un gran trampolí per impulsar la meva carrera. Estic molt agraït.

Fas composicions pròpies? Com t’inspires?

Sí. Les composicions pròpies son el que més m’agrada i on més bé em sento. És veritat que com més concerts faig i més hores passo tocant i assajant, més melodies se m’acudeixen. Sobretot m’inspiro viatjant amb la meva parella. Per exemple, Diosa va néixer després d’un viatge que vam fer al Delta de l’Ebre. Moltes vegades composem junts perquè queden coses precioses i tot això estarà en el disc.

Tinc entès que has entrat a una selecció per un càsting de TV3. De què va? Quan se sabrà el veredicte final?

Em van escriure del programa A2veus perquè em presentés al càsting. Hi havien 5 grups de música : Buhos, Manu Guix i Diana Ròig, la Suu, Ginestà i Ramon Mirabet. M’hi vaig presentar per cantar amb Manu Guix i amb Buhos. Vaig tenir la sort d’entrar en el programa per Buhos i ser un dels quatre seleccionats. He viscut una gran experiència amb els meus companys, amb els quals hem fet una gran amistat. La Fiona, la Sònia, el Lluís i jo som l’equip Buhos. Hem tingut el privilegi de rebre classes de Laura Andrés (pianista d’OT…) i d’en Pol Cejas (entrenador personal de la Naty Peluso) i el programa ha estat presentat per ni més ni menys que la Nina, amb qui puc dir que he tingut el plaer d’aprendre molt i de cantar.

També un agraïment a l’equip de realitzadors, entre ells en Marc, amb qui vaig establir una gran amistat, al professorat i al director, en Xavier San Juan.

Quins son els passos que has hagut de fer per entrar-hi?

Els passos van ser seleccionar el grup amb qui tenia ganes de cantar, versionar una cançó, que en aquest va ser “Volcans” i enviar-ne el vídeo. Al passar aquesta fase, et seleccionaven pel càsting presencial, on vaig cantar un tema meu que es diu “Amor al pormayor” i un tros de “Somebody to Love”. Després vam anar a una masia tres dies a rebre les formacions amb la Laura Andrés, el Pol Cejas i la Nina.

Quants candidats vau ser al càsting?

Ens vam presentar unes 300 persones i van seleccionar 20 veus, quatre per cada equip. Puc dir que sóc una de les 20 veus de Catalunya.

De què va el programa? Quan es va estrenar?

El programa es va estrenar amb Buhos el passat dia 7 de juliol. S’emetrà cada dijous a les 22:45 a TV3. Tornem aquest dijous amb Manu Guix i Diana Roig. El programa mostra 20 veus amb talent que es preparen per cantar amb els seus cantants preferits.

La teva feina és d’anar molt amunt i avall a fer concerts. Com es porta?

Súper bé. M’encanta conèixer Catalunya i compartir amb la gent que et trobes a cada lloc. Darrere de cada concert hi ha un gran estructura, treball de veu i molta preparació per donar el millor al públic. Al directe sempre passen coses boniques…És la màgia del directe. I aprenent molt de cada concert.

Consideres que els artistes estan ben pagats?

Sí. En el meu cas, no em puc queixar gens. Però has de picar molta pedra. Per sort la societat és molt conscient de la importància de l’Art. També des de la televisió m’he adonat de la oferta cultural que hi ha. Hi ha molts concursos, programes de televisió, ràdio i molts llocs que et permeten expandir-te. Només has d’estar atent i saber-te moure. Concursos que, si guanyes, et permeten gravar un disc… Hi ha moltes plataformes que recolzen l’art. Tenir presència a les xarxes, els concerts en directe, les entrevistes, televisions, tot això ajuda moltíssim a créixer.

També pintes, oi? Quin estil tens?

Sí, vaig fer un any de Belles Arts. Pinto de tot, però sobretot mandales. Tinc un compte d’Instagram que es diu “Mandaleanos” on hi penjo els mandales que vaig fent perquè em van encarregant. També he creat el mètode “La Purga” , perquè jo als 25 anys vaig marxar sis mesos a viure sol en una casa a la muntanya per pintar, cantar i sanar a traves de l’Art tota la foscor interna. D’això en va néixer el llibre La Purga i, després el mètode que serveix per transcendir inquietuds internes a través de l’Art. Amb la meva parella, l’Ariadna, creadora juntament amb la Paula de Pan Pan Yoga, fem conjuntament el retir de ioga Pan Pan You amb el mètode la Purga i té molt d’èxit. I darrerament fem classes de ioga amb música per escoles, campus d’estiu…

Tens estudi? Pàgina web? Fas exposicions?

Sí, tinc un estudi. És una habitació de casa amb vistes al mar. Inspira molt perquè veus el reflex del sol a l’aigua, els vaixells… i és idíl·lic per composar i crear.

En quant a les xarxes, tinc vídeos a Youtube i sobretot l’Instagram, on mantinc a la gent al dia amb els concerts, programes i tot el que va sortint.

Com ha estat la pandèmia?

Un aprenentatge per tots. Un moment delicat, on hem perdut gent, però on també hem pogut aprendre molt sobre nosaltres mateixos, indagar i créixer. En el meu cas, puc confessar que em vaig enamorar durant el confinament, i el nivell d’aprenentatge i creixement, tant artístic com personal, ha sigut excepcional.

Què li diries a algú que vol ser artista. Quins consells li donaries?

L’artista no es pot voler ser, l’artista ja és. Tothom té un talent i tothom és artista. El que facis, al servei de l’amor: al servei de fer-te feliç a tu i als altres. Qui persegueix els seus somnis els aconsegueix. La vida dóna tombs màgics i són regals que els hem d’aprofitar.