Tota la comarca, 77 anys abans i després

Comparació exacta de les fotografies aèries que va fer el Règim de Franco l’any 1945 amb les de l’actualitat

Us imagineu poder veure, a vol d’ocell, com era el vostre poble o ciutat fa més de set dècades? Avui és possible gràcies a la tecnologia. D’aquesta forma, podem veure tot el país amb fotografies que permeten comparar les realitzades per via aèria pel Règim de Franco el 1945, amb les actuals fetes per satèl·lit. Tothom hi pot tenir accés per Internet.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ja fa temps que té una nova aplicació web, el Comparador històric del territori, que permet explorar l’evolució de qualsevol punt de Catalunya des de 1945 fins a l’actualitat.

El visor permet fer la comparació de dues maneres: situant en paral·lel les ortofotos del punt escollit dels anys que interessin, amb la possibilitat també de visualitzar el mapa topogràfic; o bé fent un escombratge de la imatge des del botó central, per visualitzar els canvis d’un punt concret.

Una vegada seleccionades el tipus d’imatges que es vol comparar, l’aplicació permet crear un gif per mostrar l’evolució d’aquell punt del territori de manera animada. Amb aquesta seqüència es visualitzen aspectes històrics del nostre país, així com l’evolució i la urbanització del territori. Es tracta d’una eina que pot resultar molt útil en àmbits tècnics, com ara l’urbanisme, la història o la gestió del territori, atès que es basa en dades oficials, i també per a la ciutadania en general, donat el seu caràcter visual.

Hem reproduït en aquestes pàgines imatges d’Igualada, Calaf, Capellades, Montbui, Vilanova del Camí i Piera, a tall d’exemple, però qualsevol tros de territori és possible consultar-lo.

Hi podeu observar fàcilment l’enorme transformació urbanística que ha patit la comarca en les últimes set dècades. En alguns casos, canviant completament l’aspecte del paisatge, com és el cas d’Igualada en les seves àrees industrials o dels nous barris de les Comes, Set Camins, Les Flors, Fàtima, Montserrat o el nord del Poble Sec, i més contundents encara a Santa Margarida de Montbui (amb l’aparició del nou barri de Sant Maure i l’entorn) o el creixement substancial de Vilanova del Camí o Piera.

Podeu fer la prova des de casa vostra mateix. Accediu des del vostre ordinador a https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador.