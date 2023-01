Tot un elogi a la professionalitat de la igualadina Anna Bernadas i l’australiana Jane Hollands, dues educadores que caminen juntes a l’avantguarda d’un món canviant

En cap cas no em permetria de tancar aquesta pàgina de La cultura i les seves manifestacions, d’enguany, sense concedir des de l’àmbit de l’ensenyament -com a motor de cultura- un reconeixement merescut a l’extraordinària comesa educativa d’una Igualadina, Anna Bernadas, que, juntament amb la seva companya, l’australiana, Jane Hollands, i l’Àlex Cerdà, director del Princess Margaret School de Barcelona, han portat a terme des de fa temps. I que, al capdavall, no és altra cosa que el procediment i la dinàmica de treball, d’un llarg dia rere dia, d’aquestes dues dones. Amb tot, ben poques vegades podem celebrar que persones tan nostres destaquin en termes d’innovació educativa; i, que gràcies a una brillant conferència i a una reveladora conversa s’avenen a compartir les seves millors pràctiques per a donar suport a les classes d’IB Primària del Batxillerat Internacional, d’avui i demà; tot garantint que el PYP (enfocament educatiu d’indagació transdisciplinar basat en conceptes) aconsegueixi una transformació completa i generi prou impacte com per a garantir fer del món un lloc millor per a l’educació.

Això és, en un acte complimentat el passat mes de novembre, en una de les sales de cinema de l’Ateneu igualadí, i amb una convinguda concurrència de gent amiga i família; de la mà de l’Anna, la Jane i l’Àlex va ser presentat públicament tot un engrescador i favorable projecte. En primer lloc, unes entusiastes paraules de benvinguda de la nostra igualadina, Anna, bo i agraint la receptivitat del públic envers aquesta convocatòria, van servir de preludi per a una sentida primícia sobre els mateixos convocants de l’acte. D’una banda, va ser presentat l’Àlex Cerdà, director del Princess Margaret School de Barcelona, de fet l’impulsor d’aquesta agosarada empresa d’assessoria educativa; sense el qual, aquest projecte en sí i el documental resultant de l’esmentada pràctica, no haguessin estat del tot possibles.

Una puntual dissertació dels tres educadors va servir per a introduir al públic en què consisteix i ha consistit l’experiència d’implementar aquest novell i ambiciós programa educatiu. Seguidament, el documental havia de servir d’exhaustiva presentació d’un exitós projecte que contempla -com a objectiu principal- el propòsit d’ajudar les escoles, en la quotidianitat diària de les seves aules, a millorar els índexs d’aprenentatge mitjançant una intervenció assessora sobre el dia a dia dels seus ensenyaments; així com a partir d’una participació a les reunions de planificació. De retruc, aquesta iniciativa, de manera ocasional, també incorpora l’organització de tallers destinats a la introducció de noves teories educatives susceptibles de ser posades en pràctica al llarg del curs escolar.

Tal i com mostra el documental, aquest projecte educatiu, implementat per les dues educadores, s’ha dut a terme en quatre centres de Barcelona: Princess Margaret International School, Àgora Sant Cugat International School, Zurich Schule Barcelona i St.Peter’s School Barcelona; introduint l’experiència del treball de col·laboració i la importància del “hands on”, és a dir, anar per feina. Tot plegat realitzat mitjançant l’experiència de dues professores que, a resultes d’una llarga i reeixida tasca per tot el món, avui, han esdevingut unes més que expertes assessores per a un treball d’equip -entre directors, coordinadors i mestres- summament efectiu pel que fa a la millora de la pràctica educativa a les aules, altrament una manera de formar permanentment al professorat; una experiència que es fa ben palesa en el documental.

L’èxit d’aquest pla d’actuació ha suposat que, en qüestió de temps, l’Anna i la Jane ja hagin ampliat -en sis escoles més- el seu camp d’acció, a Catalunya. I, ha estat precisament, el passat mes d’octubre que, amb motiu de la IB Global Conference, The Hague 2022 (conferència on hi concorren escoles que segueixen els programes de l’IB, de tot el món), l’espai que va poder fer públic a nivell europeu aquest testimonial documental, que amb aquest mateix reclam tothom pot visionar.

Un breu perfil d’aquestes dues educadores, ens descobreix una Jane, com a ensenyant i aprenent internacional de gairebé tres dècades. Aquesta professional i entusiasta de l’educació va començar a Austràlia, consolidant de ple l’exercici docent per Àsia i Europa. Des de l’ensenyament a classe fins a la gestió de tota l’escola, ha ocupat estadis d’alta responsabilitat a tots nivells dins del context de Primària.

La cursa docent d’Anna ha consolidat recentment un cercle complet. D’uns inicis a l’Estat espanyol, ha treballat també al Regne Unit, al Sudan, a Suïssa i a Dinamarca, fins al retorn a casa, a Barcelona, a l’any 2019. Pensadora i aprenent altament conceptual, l’IB PYP va ser el complement perfecte per a gestar la seva manera natural d’inspirar i instruir altres. Un tarannà despert i la capacitat de crear experiències d’aprenentatge l’empenyen a canviar l’univers educatiu, tant del professorat com de l’alumnat.