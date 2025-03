«Tot el que hem aconseguit les dones ho devem a les que van somiar abans»

Quins van ser els principals reptes que vas trobar a l’inici?

Promoure el lloguer d’equips, en aquest cas carretons elevadors, invertint en maquinària. Actualment tenim una flota de lloguer de 300 màquines i portem els manteniments i reparacions d’unes 400 màquines de clients. Vaig iniciar també l’any 2002 el tema de promoure i realitzar la formació d’operadors de carretons certificada, sent així la primera empresa de la zona en fer aquesta ensenyança per evitar accidents.

Com és ser dona en un sector com el de la logística i la maquinària industrial? Has trobat dificultats pel fet de ser dona en aquest àmbit? Com les has afrontat?

Al ser una empresa familiar, on ara, a part del meu marit també hi són els nostres dos fills, no he tingut dificultats en aquest sentit. Aquest és un sector professional tradicionalment masculinitzat però cada vegada hi ha més inclusió femenina.

Creus que la percepció de les dones en aquest sector ha canviat en els darrers anys?

Crec que ha canviat molt ja que les dones solem tractar el material amb més cura, estem enfocades a la feina, aplicades i detallistes. En general som precises i meticuloses, vaja, que ens agrada fer la feina ben feta i tot això fa que les empreses apostem més per la contractació de les dones en els llocs de treball.

Quins valors creus que són fonamentals per portar un negoci com el vostre?

La perseverança és una clau fonamental però ha d’anar acompanyada d’altres factors com l’empatia i el lideratge.

Has implementat alguna mesura per fomentar la igualtat d’oportunitats dins de l’empresa?

A Anoia Carretilles, quan vaig començar el 2001 era jo sola com a dona, avui dia som set dones, això representa que un 38 % de la plantilla som un equip femení.

Creus que encara hi ha barreres perquè les dones accedeixin a llocs de responsabilitat en aquest sector?

Les dones tenim més dificultats per accedir a llocs de responsabilitat i lideratge però de mica en mica, i gràcies al nostre saber fer, s’està aconseguint millorar aquesta situació, tot i que definitivament hi ha encara un llarg camí de lluita.

Quins consells donaries a altres dones que volen fer carrera en aquest tipus d’indústria?

Per aconseguir l’èxit es requereix constància i esforç. Saber identificar debilitats per esmenar-les i aprendre dels fracassos.

Quina importància creus que té la celebració del 8M per continuar avançant cap a la igualtat?

Tal com va dir l’escriptora Marilar Aleixandre, “tot el que hem aconseguit les dones ho devem a les que van somiar abans“. Ara ens toca a nosaltres seguir somiant… i celebrant la força silenciosa que canvia el món dia a dia. El 8M és un dia de celebració i també de lluita.

Quins són els teus objectius a curt i llarg termini per Anoia Carretilles?

Objectius a curt termini són mantenir o augmentar la rendibilitat, obtenir major productivitat i oferir un excel·lent servei als nostres clients. Objectius a llarg termini, renovar i augmentar la nostra flota de carretons basant-nos en el compromís i la consciència ambiental.

Com t’imagines el futur del sector pel que fa a la inclusió i la diversitat?

S’han de buscar valors humans, no femenins o masculins. Les empreses hem de formar els nostres equips basant-nos en la diversitat i lliures d’estereotips sexistes.