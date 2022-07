Tot a punt per l’inici de la 5a edició dels Festivals Alta Segarra

Aquest divendres divendres 8 de juliol comença la cinquena edició dels Festivals Alta Segarra, que enguany organitza el Casino de Calaf, i que viatjarà al llarg de quatre caps de setmana, un més que en l’última edició del 2019, per Calaf, Veciana, Calonge de Segarra i Copons, que aquest any se suma al circuit itinerant de concerts.

Divendres 8 de juliol, a partir de les 22.00h, el Bosquet del Rentador de Calaf acollirà l’actuació d’El Petit de Cal Eril que presentarà ‘N.S.C.A.L.H.’, sigles que amaguen la frase ‘No Sabràs Com Acabarà La Història’, el vuitè disc de la banda liderada per Joan Pons. L’endemà, el 9 de juliol, a la mateixa hora, ho farà Salva Racero per deixar-nos escoltar el seu darrer treball ‘Torno a respirar’, en format trio acústic, amb Marc Quintillà (guitarres) i Jordi Campoy als teclats.

Veciana, Calonge de Segarra i Copons

El festival continuarà a Pereres, Veciana, el 15 de juliol, amb Manu Guix que presentarà el seu últim disc ‘Moments’ amb la seva mítica banda The Veterans i l’espectacle Llum, el 16 de juliol, amb la cobla Marinada, sota la direcció de Vicens Martín. Un recull de cançons i poemes musicats que representen la lluita dels pobles, amb diversitat geogràfica i temporal, però que destaquen per la seva qualitat i la seva importància emocional.

A l’església de Santa Fe de Calonge de Segarra hi actuaran Joana Serrat, a duet amb la seva germana Carla (22 de juliol), a les 22.00h. El 23 de juliol, a la mateixa hora, aquest escenari tindrà com a protagonistes Beth Rodergas i la pianista Laura Andrés que presentaran el seu darrer treball ‘Natural women’, on versionen reconegudes veus femenines de la cançó.

L’últim cap de setmana, el Gorg de Nafre de Copons s’estrenarà com a escenari d’aquest certamen itinerant amb la Dream Big Funk Band, el 29 de juliol. El dissabte 30 de juliol clourà el festival el pianista i compositor Marco Mezquida, que hi presentarà ‘Letter to Milos’ (Carta a Milos), el seu projecte més personal dedicat al seu fill.

Entrades a www.entrapolis.com

Les entrades es poden comprar a través del portal www.entrapolis.com.El preu és de 20 € i 17 € per als socis del Casino de Calaf (entrades numerades). També hi ha l’opció d’agafar-les amb o sense tast gastronòmic. El tast té un cost de 10 euros i un any més estarà organitzat pel Grup Anifalac amb el qual es podran degustar, abans o després de cada concert, productes de proximitat de gran qualitat, incloent menjar i beguda.

Una fórmula triomfadora

La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra repeteix la fórmula que l’ha fet créixer i consolidar-se com a cita estiuenca de referència a la Catalunya Central. Un certamen itinerant que busca posar en valor els pobles de l’Alta Segarra i els seus indrets més emblemàtics, oferir una proposta cultural de qualitat als veïns i als turistes que visiten aquest territori i ser un referent gastronòmic apostant per tastos amb productes quilòmetre zero.