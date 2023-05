Tot a punt per la desena edició del Festival MAIG, amb Pau Vallvé, Cala Vento i Ley DJ com a caps de cartell

El Festival Maig celebrarà els propers 26 i 27 de maig la seva desena edició a Santa Coloma de Queralt. Una fita segurament inimaginable per la colla d’amics que van iniciar-lo, però que amb els anys ha anat creixent fins arribar a comptar amb artistes com Delafé, The Tyets, Ramon Mirabet o Mishima, però també amb propostes més “underground” de l’escena catalana.

En les darreres setmanes ja s’han fet diversos actes per commemorar el desè aniversari, com la festa de presentació, amb l’actuació de Magí Garcia al Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt o el concert d’Amanda Álvaro al Rouge Club de Barcelona, el passat 4 de maig o al Rec.0 d’Igualada.

Més enllà d’això, el plat fort del Festival serà els propers divendres 26 i dissabte 27 de maig a Santa Coloma de Queralt. Entre els noms més destacats d’aquesta desena edició hi ha Pau Vallvé, Cala Vento i Ley DJ. A pocs dies d’iniciar el festival, el seu director, Jordi Aldomà, es mostra especialment il·lusionat per celebrar aquest aniversari: “El Festival MAIG és una eina ciutadana que posa en valor el territori a través de la iniciativa cultural i que transcendeix la pròpia programació musical. La satisfacció de donar a conèixer el nostre entorn a través de la música ha estat una experiència molt gratificant al llargs d’aquests 9 anys, i volem que segueixi sent així.”.

Pau Vallvé és un dels noms consolidats del panorama musical català. L’artista va publicar nou disc el passat mes d’octubre, un disc més positiu i rítmic que la seva discografia anterior. De moment ja ha passat pel Cruïlla de Tardor i abans d’arribar a Santa Coloma de Queralt també passarà per altres festivals com el Let’s Festival de l’Hospitalet de Llobregat, el Festival Hivernacle de Vilafranca o el Festival MUD de Lleida.

Des de l’Empordà, Cala Vento és una banda composta per Aleix Turon i Joan Delgado. Des de la seva creació el 2016 no ha parat de créixer i són uns habituals en la majoria de festivals i sales arreu del territori espanyol. El 2023 veurà la llum el seu nou i esperat disc, que els ha de consolidar com una de les bandes referents de l’escena alternativa.

La música electrònica rebrà un dels seus màxims exponents a nivell nacional, Ley DJ. L’artista valenciana destaca pels seus xous amb eclecticisme i versatilitat, sabent adaptar se a qualsevol tipus de públic. Una mescla perfecta entre indie i l’electrònica com la millor manera de posar tothom a ballar fins a l’extenuació. Ha passat pels festival més rellevants a nivell espanyol com el FIB, Mallorca Live, Dcode, Arenal Sound, Low Festival o Ibiza Rocks, entre molts d’altres.

Una desena més d’artistes pujaran a l’escenari del Festival MAIG Completaran el cartell de la desena edició del Festival MAIG deu grups i artistes més. Així doncs, més enllà de Cala Vento, el divendres també pujaran a l’escenari colomí Rombo, Habla de mí en Presente i Bianca Steck. Tancarà la nit un dels dj’s més en forma de l’escena barcelonina (tot i que nascut a casa nostra) Guim, del col·lectiu Mainline.

De cara a dissabte, més enllà de Pau Vallvé i Ley DJ també actuaran Ciutat, Cucut, Roserona, els madrilenys Karavana, Aldo (aka Te Jodes y Bailas DJ) i el mallorquí Sideways DJ.

Protagonisme pels artistes locals

Dels 13 artistes i grups convidats al Festival MAIG n’hi ha tres amb arrels colomines. Es tracta de Ciutat, el projecte en format banda de Guillem Bergadà aka Guim i el seu soci musical JP Sunshine, els quals ja formen part del cartell del Primavera Sound d’enguany. ALDO, l’alter ego enfocat a la música de club de Jordi Aldomà, també conegut com a Te Jodes y Bailas DJ, també Formarà part del cartell d’aquesta desena edició.

Entrega de premis Concurs de Mems

Una de les novetats d’aquesta desena edició del Festival MAIG és el concurs de mems, que es fa en col·laboració amb Òmnium Cultural Anoia. Aquest dilluns 8 de maig ja s’han fet públics els guanyadors, a qui se’ls entregarà el premi en el decurs dels festival. S’han donat sis premis, tres en categoria de temàtica lliure i tres més en categoria “Festivals de música”. En total, 500 euros en premis, a més d’abonaments pel festival.