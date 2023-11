Tot a punt per a la Festa dels Drets dels Infants, demà al Museu de la Pell

Publicitat

Tot a punt per a una nova edició de la Festa dels Drets dels Infants que se celebrarà el proper 18 de novembre al matí al Museu de la Pell d’Igualada.

Per tercer any, el Departament d’Infància conjuntament amb el Consell d’Infants d’Igualada organitzen aquesta festa, dedicada a reflexionar sobre els drets dels infants i com a societat i administracions tenir-ne cura d’aquests. Cada any la jornada festiva gira al voltant d’una temàtica, d’un dret.

Aquest any, es treballarà de forma festiva, lúdica i amb diverses activitats i jocs entorn al gènere i les vocacions STEM que inclouen les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. L’objectiu de la festa és el d’apropar les STEM a famílies i infants per donar a conèixer els diferents aspectes i diferents vocacions d’aquestes àrees de coneixement.

La regidora d’infància, Patrícia Illa, en al presentació de la Festa ha ressaltat la voluntat de “visualitzar i donar el protagonisme a les noies el dia de la Festa, liderant els diferents tallers, i activitats, perquè la resta d’infants i ciutadania les pugui veure com a referents i així motivar els camins d’aprenentatges cap aquestes vocacions amb igualtat de gènere”. Aquesta festa, està organitzada amb i per als infants amb el Consell d’Infants de la ciutat com a organitzadors.

Durant tot el dia es faran diverses activitats, jocs, tallers i exposicions relacionades amb les STEM per a tots els públics dels 3 als 12 anys acompanyats de les famílies. A més des de les diferents escoles de la ciutat participaran de la festa amb els infants de cicle superior (5è i 6è) que acompanyats del Consell d’Infants ensenyaran el seus coneixements amb les STEM a la resta d’infants i famílies de la ciutat. Es podran veure experiments de ciències, treballs matemàtics o demostracions de robòtica entre altres. A les 12.30 hi haurà la lectura d’un manifest elaborat

