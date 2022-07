Tot a punt per a la Festa de Sant Cristòfol

El dia 10 de juliol és Sant Cristòfol, patró dels conductors i dels sectors vinculats a l’automoció. Enguany tornem a la normalitat i volen celebrar-ho com cal. Així doncs, del 7 fins al 16 de juliol la comissió de Sant Cristòfol, conjuntament amb Igualada Comerç i amb la col·laboració d’Autosport Igualada, han preparat una sèrie d’actes.

La celebració va començar ahir dijous 7 de juliol amb el tradicional canvi de bandera entre empreses del sector. Un canvi de bandera que va estar parat durant dues edicions per culpa de la covid.

Enguany la Bandera del Gremi va sortir de Tallers Montoliu i va ser rebuda per Tallers Marcel Claramunt, que enguany celebren els 100 anys d’activitat. Aquesta empresa va fabricar motos i tricamionetes, essent l’únic fabricant de vehicles a la comarca. També es dedicava al lloguer de cotxes i furgonetes. A mitjans del segle passat també feia transport de viatges amb l’autobús.

En l’actualitat continuen llogant cotxes i furgonetes, reparant vehicles, venen vehicles de 2a mà i tenen el concessionari AIXAM de vehicles sense carnet.

El canvi de bandera es va fer cap les 19:30 al mateix Taller Marcel Claramunt al Polígon de les Comes. Acte seguit es va dur a terme la rua pels carrers, i finalitzava l’acte al mateix lloc on s’obsequiava als assistents amb un refrigeri i pica pica.

Benedicció de vehicles

Els actes continuaran el dia 10 de Juliol amb la benedicció de vehicles al Passeig Verdaguer d’Igualada entre les 10:30 i les 14h, organització a càrrec de l’Autosport Igualada.

Al vespre es farà la missa solemne al patró a les 20h a la Basílica de Santa Maria.

Concentració de cotxes clàssics

El dia 16 de juliol tindran lloc els plats forts de la jornada amb la 7a Concentració de Clàssics d’Igualada. L’acte es durà a terme a partir de les 9h del matí a la Rambla d’Igualada. Els vehicles admesos seran tots els vehicles i motocicletes matriculades fins al 1989, per tan vehicles de més de 32 anys. A les 10:30 es farà per tothom que vulgui un petit recorregut per la comarca, es tornarà a la Rambla sobre les 11:30 o 12h on es cotxes i motos quedaran exposats al públic. La inscripció és gratuïta a través d’Igualada Comerç i hi haurà un petit obsequi a tots els assistents.

Cap a les 14h donaran la concentració per acabada tot i que tothom que ho vulgui podrà deixar el seu vehicle a la rambla i anar a dinar als restaurants de la zona.

Per acabar el mateix 16 al vespre es farà el Sopar del Gremi a l’Hotel Amèrica. Un sopar on hi hauran sorpreses, espectacle i ball/disco mòbil per tancar els actes, i on tradicionalment s’agrupen més d’un centenar de persones vinculades al sector.