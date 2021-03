Tot a la contra

REUS DEPORTIU 5

IGUALADA RIGAT 2

El titular no és una manera de parlar. 4 dels 5 gols del Reus van ser en contres, un aspecte que el arlequinats no van tancar bé en el partit de dissabte. I tampoc es pot dir que tinguessin gens ni mica de sort. El 3 a 0 a falta de 30 segons. La blava a Ton Baliu just quan l’equip reduïa esperançadorament diferències amb el 4 a 2… Ara l’equip s’haurà de concentrar en la següent oportunitat de sumar. Serà dissabte a Les Comes contra el potent Lleida.

Un 4 a 0 massa difícil de remuntar

L’IHC va plantejar una defensa mixta amb un marcatge individual de Marc Palau sobre Àlex Rodríguez. Palau, que és tota una garantia defensiva, va fer una molt bona feina però l’equip va perdre massa boles i quan corre el Reus és letal.

Precisament Rodríguez es va apuntar el primer gol. Va ser en una acció desafortunada amb un rebot a la frontal de l’àrea reusenca que va propiciar una contra que el de Sant Hipòlit va aprofitar per obrir el marcador. Era el minut 14 i 7 minuts més tard el Reus va augmentar la diferència amb una altra contra que, en aquest cas, va resoldre Salvat amb un tir al primera pal. La jugada decisiva va arribar a falta de 30 segons per la mitja part, quan els igualadins van perdre una altra bola a mitja pista i Bancells va fer el tercer.

Només començar la segona part Felipe va marcar el 4 a 0 també en una transició. Tot semblava decidit però els “rigats” van tirar d’orgull . Tety Vives va aprofitar el rebot a la tanca després d’un tir per fer el 4 a 1 i Palau va rematar des de dins de l’àrea el 4 a 2. L’equip semblava que entrava al partit. Fins i tot va tenir dues bones oportunitats per fer el 4 a 3. Però una targeta blava sobre el capità Baliu va trencar la remuntada. Tot i que l’Elagi va aturar la FD, en el temps d’inferioritat els reusencs van anotar el definitiu 5 a 2.

Ara caldrà buscar els 3 punts dissabte contra el Lleida.