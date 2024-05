Tornen les curses al Parcmotor Castellolí de la mà del Moto Club Igualada

Aquest cap de setmana, 1 i 2 de juny, el Moto Club Igualada tornarà a fer curses a Parc Motor Castellolí, concretament el 1r Tram d’Enduro de Parc Motor Castellolí, Campionat de Catalunya de Trams.

L’activitat començarà el dissabte 1 de juny amb les verificacions administratives a partir de les 16h i fins a les 19h, al circuit de motocròs. En aquest moment els pilots aprofitaran per anar a verificar el tram cronometrat caminant, ja que no està permès entrar amb vehicles a dintre.

La cursa pròpiament dita començarà el diumenge dia 2 de juny a les 9h del matí amb els entrenaments lliures. Les diferents categories, des dels més petits amb motos de 65cm3 fins al les clàssiques, passant per Elit, podran fer una primera presa de contacte amb el recorregut, ara si sobre les motos. Acte seguit, sobre les 10h15 passaran a disputar-se els entrenaments cronometrats que donaran la posició de sortida del tram als pilots.

La part de cursa que decidirà els guanyadors de les diferents es disputarà al millor temps de 3 passades al circuit. Un circuit molt exigent, sobre uns 7 minuts de durada, on prima habilitat per superar els obstacles naturals que els pilots es trobaran dintre el circuit. Un circuit llarg i treballat que no deixarà indiferent a cap pilot.

Cap a les 14h es durà a terme l’entrega de premis als guanyadors de les categories al mateix circuit de motocròs. Durant tota la jornada hi haurà servei de bar i entrepans al mateix circuit de motocròs on es podrà veure la sortida i l’arribada del tram.

Amb aquesta cursa el Moto Club Igualada torna a fer-se càrrec d’una cursa a nivell català desprès d’una parada forçada per la pandèmia, on el nostre club va haver de fer front, com tots els clubs, a una reestructuració. Dintre d’aquesta reestructuració hi hagut un canvi de junta directiva al club, on en Jordi Bòria i Taixé, que ja va ser president del 2005 fins el 2013, però no va deixar mai d’estar dintre del club, torna a ser el president de l’entitat.