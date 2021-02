Tornen els concerts dels Amics de la Música dels Hostalets de Pierola

Aquest diumenge arrenca la programació prevista per al 2021 amb la recuperació de concerts que no es van poder fer l’any passat i complint amb les mesures sanitàries vigents. L’associació dels Amics de la Música ha anunciat les actuacions mensuals fins al pròxim 20 de juny i la vigència dels abonaments adquirits el 2020.

La «Vetllada operística» prevista per diumenge 21 de febrer a les 18.00 a l’auditori Cal Figueres és el primer dels 5 concerts que l’associació dels Amics de la Música ofereix aquest 2021 i que comptarà amb la soprano Tamara Alexeeva acompanyada al piano per Irina Veselova i Irma Bau al violoncel que interpretaran obres de Brahms, Villa-Lobos, Rachmaninov, C. Frank i Massenet, entre altres.



Les actuacions programades cada mes fins al 20 de juny corresponen al cartell anunciat l’any passat i preveu celebrar, amb un any de retard per culpa de la pandèmia, el 250è aniversari del naixement de Beethoven amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. Totes les persones que van adquirir l’abonament de temporada l’any passat tindran l’accés inclòs per aquest cicle.

Com és habitual en les darreres activitats i per tal de garantir la seguretat dels assistents hi haurà control d’accés (anotació de nom, telèfon de contacte i població), desinfecció amb gel hidroalcohòlic i presa de temperatura. L’aforament serà limitat segons les mesures sanitàries vigents i l’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment.

– Diumenge 21 de febrer de 2021, 18.00 h

Vetllada Operística

Tamara Alexeeva, soprano/Irina Veselova, piano/Irma Bau, violoncel

Obres: Brahms, Villa-Lobos, Rachmaninov, C. Frank, Massenet, etc.

Lloc: Auditori Cal Figueres – Preu: 10€

– Diumenge 14 de març de 2021, 18.00 h

Coral Càrmina

David Malet, orgue/Daniel Mestre, director

Obres: Dvorak, Bach i Muset

Lloc: Parròquia de Sant Pere – Preu: 10 €

– Diumenge 18 d’abril de 2021, 18.00 h

EuroQuartet Barcelona

Obres: Diversos autors

Lloc: Auditori Cal Figueres – Preu: 10 €

– Diumenge, 16 de maig de 2021, 19.00 h

Antologia de la Sarsuela

Orquestra i cor de sarsuela, parella còmica…

Obres: Àries, duets i cors de sarsuela

Lloc: Teatre del Casal Català – Preu: 15 €

– Diumenge, 20 de juny de 2021, 19.00 h

Orquestra Simfònica del Vallès

Xavier Puig, director

Obres: Cinquena de Beethoven i altres

Lloc: Teatre del Casal Català – Preu: 15 €