Torna el “Tardeo benèfic” a Igualada per al càncer de mama metastàtic

L’Associació Càncer de Mama Metastàsic (AECMM) i la Unitat Funcional de Mama de l’Hospital Universitari d’Igualada tornen a unir esforços per organitzar el 2n Tardeo benèfic a Igualada, una cita solidària que tindrà lloc el pròxim dissabte 11 d’octubre, de 19 a 24 h, a La Nau del Rec (c/ del Rec, 2, Igualada).
L’entrada té un preu de 10 euros (pagament només en efectiu) i no cal inscripció prèvia. El programa inclou l’actuació en directe de Victor Murga Trio, grup liderat pel metge anestesiòleg de l’Hospital Universitari d’Igualada Víctor Murga, el cantant Julian Santos i la sessió de DJ Javi Mancebo, que posarà ritme i ambient festiu a la nit. Hi haurà servei de bar amb finalitat solidària, gestionat amb la col·laboració de voluntaris i empreses de la comarca. La recaptació es destinarà a l’Associació de Càncer de Mama Metastàsic (AECMM) i a la unitat d’Oncologia de l’Hospital Universitari d’Igualada.
Per a qui no pugui assistir a l’esdeveniment, hi ha disponible una Fila Zero, perquè tothom qui ho desitgi pugui fer un donatiu a través de l’espai web habilitat.
Des de l’organització es fa una crida a tota la ciutadania a participar-hi: “El Tardeo és una manera de passar-ho bé, compartir música i solidaritat, i alhora contribuir a una causa imprescindible: impulsar la investigació i millorar la vida de moltes dones i famílies”, subratllen.
Tothom qui participa a l’acte ho fa desinteressadament, i des de l’organització s’ha posat un correu a disposició d’empreses i particulars que també hi vulguin col·laborar: tardeoigualada24@gmail.com.