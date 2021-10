Torna “Química a l’Escola”, després de l’èxit de les dues anteriors edicions

Arriba una tercera edició de “Química a l’Escola”, un concurs organitzat per les empreses que conformen la sectorial química de la Unió Empresarial de l’Anoia. L’èxit de participació de la darrera edició així com la qualitat dels experiments presentats per part dels centres educatius i els seus alumnes, han fet plantejar una nova edició consecutiva d’aquest concurs que té per objectiu principal acostar la química a les aules.

Aquesta iniciativa va néixer de la voluntat i la implicació d’un sector químic molt important a la comarca format per empreses amb ganes de fomentar vocacions industrials entre els joves, apropar la ciència als més petits i posar en valor una professió i un sector arrelat a la comarca i amb un gran potencial de present i futur.

Aquest concurs es basa en la realització d’un experiment o investigació relacionada amb la química a l’aula, ja sigui mitjançant materials habituals o casolans, i enregistrar-ho. No hi ha limitació de materials ni de productes, sempre que, es realitzi sota els criteris de seguretat pertinents.

Novetats

Aquesta 3a edició presenta diverses novetats. Enguany i per treballar totes les escoles en una mateixa temàtica, els patrocinadors posaran una temàtica diferent cada any a treballar, aquestes poden anar des de la química a l’alimentació, els químics de la història o la química dels teixits.

Properament, tots els centres educatius de la comarca rebran les bases per participar-hi per part de l’organització del concurs. A grans trets, els criteris d’avaluació que es tindrà en compte seran: l’originalitat i l’explicació química o l’experiment i també la seguretat, es tindrà en compte la utilització d’EPIs per a la tipologia d’experiment que es realitzi.

Hi haurà cinc categories, tres per primària i dues per secundària, cadascuna de les quals comptarà amb un premi de 300€ per comprar material de laboratori per l’escola. Tots els vídeos seran revisats pels membres del jurat UEA Química que patrocinen el concurs i escolliran un guanyador per cada categoria. L’entrega de premis es farà en un acte conjunt per a tots els centres educatius guanyadors d’aquesta 3a edició.

“Química a l’Escola” va néixer el 2019, donada la preocupació del sector per la falta de químics i professionals a la indústria. La iniciativa va ser de les mateixes empreses de la comarca, que volien apropar la química a l’escola, des del joc, la creativitat i l’experimentació, buscant despertar noves vocacions industrials i a l’hora, despertar l’interès dels estudiants per aquest sector empresarial. A l’Anoia el sector està format per una xarxa de 35 empreses químiques amb una facturació de més de 200 MEUR així com també, mig miler de treballadors i treballadores al sector. L’aposta conjunta de les empreses del sector amb aquest concurs per apropar la indústria als joves, amb un ferm compromís i ganes de treballar plegats fa que les empreses químiques de l’Anoia deixin a un costat la competència per lluitar i apostar junts pel futur del sector i de la comarca.

Aquesta edició és possible gràcies al patrocini de diverses empreses del sector químic de la comarca que aposten per aquest projecte: Leather Química, Comercial Godó, Atlas, Apliclor, Robinson Ventures, Waterologies, Labin, Quimser, Proquip, Simar, Texcur, ABC Leather i Blautec.