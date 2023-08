El dissabte 2 de setembre, torna l’Anoia Folk al Castell de Claramunt. Una vegada més la música converteix en màgia al castell de Claramunt amb el Festival Anoia Folk. Una oportunitat per poder gaudir de l’entorn inigualable de la posta de sol al Castell, que mostra la seva millor cara per acollir el Festival amb més encant de la comarca. Una proposta singular que ofereix la possibilitat de sopar i passar una estona agradable en un dels llocs de més atractiu cultural de la comarca.

Aquest any el festival compta amb l’actuació de dos grans artistes. A les 22 h actuarà el poeta i cantant, Guillem Ramisa. En Guillem Ramisa és art; és música, és poesia i sobretot és sentiment. Ell, la seva veu i la seva guitarra ens oferiran cançons senzilles, melòdiques i plenes de llum, tranquil·les i nostàlgiques, però no per això tristes. L’estiu del 2016 va gravar la cançó “Ànima de corall” juntament amb el cantant d’Oques Grasses, Josep Montero. El maig del 2017 va publicar Bondat senzilla, un EP de 6 cançons que consolida una sonoritat pròpia. Amb aquest disc actua dins el Festival de Pedralbes o el Mercat de Música Viva de Vic. El desembre de 2019 va publicar el disc Ens enfilarem enlaire amb la discogràfica Halley Supernova. Al llarg del 2021 va publicar tres senzills, “Volant” (Gener 2021), una versió de La Troba Kung-Fú, “D’on ve la sort?” (Abril 2021) i “Si et veig plorar” (Novembre 2021). Totes tres publicades amb la discogràfica Halley Supernova.

A les 23,30h actuarà la gran Marina Rossell nascuda a la Gornal (Alt Penedès) va entrar en contacte amb gent de la Nova Cançó i es donà a conèixer ràpidament gràcies a la qualitat de la seva veu, amb un repertori heterogeni, marcat per un to feminista i pel compromís polític. El 1976 enregistrà el seu primer disc, Si volíeu escoltar, que aplega cançons populars amb textos actualitzats per M. Aurèlia Campmany i Joan Ollé. El seguiren Penyora (1978), que incloïa La gavina, el seu principal èxit. En el seu nou disc “300 crits”, segueix la seva ruta natural, avançant en la recerca de les cançons de la resistència. Quines cançons crea França després de l’ocupació? I es troba amb “Sous le ciel de Paris” (Sota el cel de París), “Avec le temps” (El temps se’n va) de Léo Ferrer, “J’attendrai” (Jo t’esperaré), “Je ne regrette rien” (No me’n penedeixo de res), d’Edith Piaf… Cançons que neixen de la necessitat de sobreviure als temps maleïts, cançons que sempre ens commouen, i que han acompanyat generacions. Però la Marina no abandona mai la seva part més personal, més íntima: la creativa. I en aquest disc, el vint-i-cinquè de la seva trajectòria, hi trobem temes quasi confessionals com “Guardo el dubte” o “Morir d’un llamp”. O la cançó que dona títol a aquest treball, “300 crits”, que senyala els crits nascuts de totes les emocions humanes: crits de goig, de desesper, crits interminables que, a vegades, travessen la naturalesa.

Descobriu-lo, exploreu-lo, escolteu-lo: trobareu una Marina diferent, atrevida, i que, un cop més, ens captiva, ens sorprèn, sense oblidar les cançons del seu repertori clàssic. Serà un concert ple d’amor i d’emoció.

Com ja es tradició hi haurà servei de bar amb begudes i sopar a partir de les 21h. HI haurà un servei de bus gratuït que sortirà de davant de l’ Ajuntament de la Pobla a partir de les 20h i fins la 1h per la tornada.

L’aforament és limitat i les entrades es poden comprar de forma anticipada al web https://entrades.fila12.cat/AnoiaFolk a 12 € o el mateix dia a taquilla per 14 €. Els menors de 16 anys 6 €.

L’Anoia Folk és una activitat organitzada per l’Associació Cultural la Llobreia i l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, amb el suport de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.