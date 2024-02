Torna el FineArt Igualada en la seva 12a edició

Publicitat

FineArt Igualada dona el tret de sortida a la seva dotzena edició avui divendres, 23 de febrer, al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. L’esdeveniment aposta aquest 2024 per donar el protagonisme a la fotografia social i documental, apropant al públic, d’una manera reflexiva, a la realitat social i cultural que ens envolta.

Del 23 de febrer al 17 de març es podrà gaudir d’un programa extens de fotografia i activitats paral·leles amb les obres d’una setantena de fotògrafs provinents d’arreu del món. Entre els internacionals destaquen els alemanys Gunnar Knechtel i Karen Pullich, o la italiana Myriam Meloni.

També es destaquen les obres de grans fotoperiodistes, tant en mostres individuals com col·lectives. Al costat de noms com la Myriam Meloni, Alfons Rodríguez, Jordi Oliver i els igualadins Maria Gregori i Marc Quintana, es troba l’obra col·lectiva de Creadores de Conciencia amb quaranta dels fotoperiodistes més reconeguts actualment. Així com l’exposició Guerrer@s, una iniciativa de fotografia documental que mostra la complexa situació actual que afecta a tots els àmbits de la vida, a través de la mirada de 67 fotògrafs.

A més, hi trobem altres noms de reconeixement dins l’àmbit fotogràfic com són Raquel Aznar, Pau de la Calle, Karen Pullich, Gisela Pretel, Alfons Rodríguez, Manel Serra, Asier Gogortza, Sara Boldú, Toni Barbany, Beatriz Mínguez, Robert Ramos, i Jordi Cotrina, entre d’altres. I, també, seguint la tradició, es poden visitar les exposicions fotogràfiques dels alumnes de dotze escoles d’art i disseny de Catalunya.

Una quinzena de sales d’esposicions

15 sales de fotografia que no deixaran a l’espectador indiferent amb propostes per a tots els gustos que faran que Igualada sigui fotografia durant 24 dies.

Les exposicions es complementen amb activitats relacionades amb el món de la fotografia com són les visites guiades, les taules rodones, els tallers i xerrades, així com altres activitats complementaries que donen vida a l’esdeveniment.

Per l’obertura de l’esdeveniment s’han organitzat diverses visites guiades i, com a novetat d’aquest 2024, un mercat de fotografia. El FineArt fotollibre es celebrarà el 24 i 25 de febrer, a l’Adoberia Bella d’Igualada. A més, el cap de setmana del 24 i 25 de febrer, FineArt Igualada ofereix diverses visites guiades i comentades.

A través de les xarxes socials FineArt Igualada (Facebook, Twitter – @fineartigualada i Instagram – fineartigualada) comunica totes les novetats i podeu etiquetar les vostres fotografies amb el hashtag #Fineartigd24. També podeu accedir a tota la informació a través de la web: www.fineartigualada.cat.

FineArt fotollibre, el primer mercat de fotografia

FineArt Igualada presenta com a novetat d’aquesta dotzena edició el FineArt fotollibre, un mercat de fotollibres i fotografies on es donaran cita fotògrafs, marques, editorials i venedors de material fotogràfic.

Aquesta primera edició del mercat serà una bona oportunitat per a comprar fotollibres i fotografia de qualitat, per a descobrir el treball de molts fotògrafs del nostre país i per apropar al públic a l’art de la fotografia.

Els participants d’aquesta primera edició són els fotògrafs Alexandre Escolà Nixon i Xavier Manrique, l’artista visual Jaume Perera, el laboratori de llibres La Bibliogràfica – la Ciclogràfica, les editorials Edicions possibles i Editorial Lumínic, La Kòsmika (Alejandra Morales, Mia Martí, i J. Ignasi Ros), Linnuit Fotografia. Enric Manonelles, l’espai d’arts i tallers Artèria, i FineArt Igualada.

El mercat es celebrarà el 24 i 25 de febrer, a l’Adoberia Bella d’Igualada. De 10 del matí a 9 del vespre es podrà gaudir d’aquesta nova aposta de FineArt Igualada per apropar, una mica més, al públic a la fotografia amb llibres i fotollibres per a tots els gustos.

A més del FineArt Fotollibre, el cap de setmana del 24 i 25 de febrer, FineArt Igualada ofereix altres activitats paral·leles a les exposicions, com les visites guiades de la Gisela Pretel, “Acompañando a Rosa”; la del Jordi Oliver, “Alma gitana”; la de Ricard Duran, “Mirada, llum i equilibri” i també la visita comentada de Aula de Fotografia Lídia Carbonell, “La bellesa quotidiana, el poder del color i la llum”.

Presentació de l’exposició ‘Alma Gitana’ de Jordi Oliver

Demà dissabte 24 de febrer, a les 18h, a L’Escorxador d’Igualada i dins del festival de fotografia FineArt tindrà lloc la inauguració de l’exposició Alma Gitana, una retrospectiva dels últims 12 anys de feina del fotògraf barceloní Jordi Oliver.

La mostra inclou més d’un centenar d’imatges que retraten la música del poble gitano, que uneix països i segles, des de Rajasthan (Índia) fins Andalusia. Una mirada que enllaça països, migracions, camps de refugiats, desnonaments, barris de protecció oficial, pelegrinatges, famílies i vides. Vides com la de l’Alicia, a qui Oliver ha fotografiat des de la seva infància, quan ballava al ritme de l’acordió del seu pare, com una princesa amb total llibertat, fins al seu casament, que l’engabia en una tradició de la que no pot escapar.

La festa d’inauguració comptarà amb la participació de Paula Almenara, ballarina especialitzada en danses gitanes que ha creat una performance a partir de les imatges de Jordi Oliver. També hi serà l’activista i escriptora francesa Esméralda Romanez, impulsora de la Federació europea de dones romanís i viatgeres, així com alguns dels protagonistes de les imatges, entre ells l’Alicia. “Les distàncies no són tan grans perquè la música viatja més ràpid del que pensem”. Jordi Oliver.

Més activitats

Divendres 23

Inauguració del FineArt Igualada 2024

Museu de la Pell. Acte d’inauguració del FineArt 2024 amb presència de les autoritats i organitzadors del certamen. 19:00h

Visita comentada

Museu de la Pell. Visita comentada a l’exposició The Melting Age d’Alfons Rodríguez. 20:00h

Dissabte 24

FineArt fotollibre.

Adoberia Bella. Mercat de fotollibres i fotografia. 10:00h a 21:00h

Visita comentada.

Museu de la Pell. Visita comentada a l’exposició Acompañando a Rosa de Gisela Pretel. 12:00h

Visita comentada

L’Escorxador. Visita comentada a l’exposició Alma gitana de Jordi Oliver. 18:00h

Diumenge 25

FineArt fotollibre.

Adoberia Bella. Mercat de fotollibres i fotografia. 10:00h a 21:00h

Visita comentada

Biblioteca Central. Visita comentada a l’exposició Mirada, llum i equilibri de Ricard Duran. 12:00h

Visita comentada

L’Escorxador, Visita comentada a l’exposició La bellesa quotidiana, el poder del color i la llum de l’Aula de Fotografia Lídia Carbonell. 18:00h

Dijous 29

Taula rodona: “Les plantes atrapades o aliades”.

Sala Municipal d’Exposicions. Amb Marc Talavera, biòleg, i Elena Marín, mestra florista. Els acompanyarà la fotògrafa Maria Gregori i Gubern. 19:30h.

