Toni Bou també s’emporta la victòria a Bèlgica

El quart dels sis trials dels que consta el campionat del món a l’aire lliure va tenir lloc pels voltants de la població belga de Comblain-au-Pont. Tot i que li va costar més del compte, el pilot pierenc Toni Bou, amb la Montesa, no va fallar i va aconseguir el triomf.

Bou a l’arribada del trial comentava: “Ha estat un carrera molt atapeïda, en la qual no podien cometre’s molts errors. En la primera volta hem fallat en les zones 3 i 11, on hem perdut molt punts. Ja en la segona volta, hem sortit molt concentrats, intentant no cometre errors per a poder recuperar, encara que hem comès una gran fallada en la zona 2, quan anava a buscar el zero. He pres un risc que podria haver-me estalviat, ja que hem arriscat molt i aquí s’ha complicat encara més la carrera. Afortunadament, a partir d’aquí hem corregut molt bé, hem seguit concentrats en el nostre objectiu i al final hem aconseguit una nova victòria en Comblain-au-Pont. Estem molt contents. A més, m’he sentit còmode sobre la moto i he pogut defensar-me dels rivals, a pesar que no soc un pilot especialista en terrenys com els d’avui. Respecte al campionat, és una victòria importantíssima. És genial sumar punts aquí i continuar traient punts d’avantatge als nostres rivals pel títol”.

A la categoria de Trial2 hi van participar l’austríac Marco Mempor, amb GasGas, del Piera Scan que aconseguí el 14è lloc, així com Àlex Canales, de La Pobla de Claramunt, amb Sherco, classificat en el 17è lloc. A Trial3 magnífic tercer lloc del pilot txec David Fabian amb Beta del Moto Club Piera Scan Aquest proper diumenge el mundial de trial continuarà pels voltants de la ciutat francesa de Cahors.