Toni Bou no té límits: assoleix el seu 33è títol mundial de trial a França

I això no acaba aquí…Es tanta la superioritat de Toni Bou ja sigui en els trials a l’aire lliure com en el trial sota sostre, que tenim Toni Bou per anys i panys.

Dos eren els trials francesos el dissabte i el diumenge que posaven la cloenda al campionat del món a l’aire lliure 2023. I el pilot pierenc amb la Montesa ja no va tenir que esperar el diumenge per proclamar-se campió.

La temporada va començar en un interessant tu a tu entre Toni Bou i el pilot basc Jaime Busto i quan tot feia pensar que aquesta seria la tònica del campionat, el pilot de casa nostra es va posar les piles fent perdre pistonada les possibilitats de Busto amb la GasGas.

I tot i ser ja el campió, en el trial del diumenge es va tornar a imposar, tancan d’una forma excel.lent el seu 17 títol mundial a l’aire lliure amb el que sumant els 16 sota sostre, ja son 33 els campionats del món aconseguits.

Aquestes eren les paraules de Bou amb el 33è títol ja al sarró: “Estic molt content de guanyar el campionat amb una victòria. Ha estat un any molt lluitat, amb un inici complicat en el qual Jaime Busto ens l’ha posat molt difícil. Però hem aconseguit un nou títol de la millor manera, amb un nou triomf, així que vull agrair-li-ho a l’equip que, com sempre dic, seria impossible mantenir aquest nivell sense tot el seu suport i esforç”

En aquest trial francès a l’igual que a la resta del campionat hi va participar el pilot Àlex Canales de La Pobla de Claramunt amb la Sherco a la categoria Trial2. El jove pilot anoienc assolí uns brillants quart i sisè lloc, que demostren el seu gran futur dins l’especialitat trialera.