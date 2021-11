Toni Bou guanya el trial d’Andorra i encarrila un nou títol mundial

Amb 35 anys acabats de fer, el pilot pierenc Toni Bou amb Montesa ha començat el mundial de trial sota sostre de la millor manera, guanyant i a més d’una forma aclaparadora sobre els seus rivals.

Un mundial, aquest, que en principi estava previst que constés de sis proves a disputar en varis països europeus, però que finalment tindrà lloc només a Andorra i Catalunya. Si el campionat del món de trial el protagonitza un pilot català, per goig anoienc gràcies a Toni Bou, enguany la llengua catalana serà l’única i gran protagonista a nivell d’organitzadors andorrans i catalans.

Una vegada acabada la prova en el Poliesportiu d’Andorra, Bou comentava: “Estic súper content amb aquesta victòria. Després de 20 mesos sense participar a X-Trial les sensacions has estat estranyes avui. Tornar a competir davant del públic i damunt del públic andorrà ha estat increïble. Sabem que Barcelona, que també és la meva carrera de casa, serà molt complicada i, per això, era molt important guanyar avui aquí. Al principi he assegurat algun punt i he comès algun error. Però a la segona volta i la final ha estat espectacular, no només perquè no he comès penalitzacions, sinó perquè m’he sentit molt a gust pilotant, amb seguretat i agressivitat. Estic molt content amb el meu pilotatge, però sobretot amb l’equip. Vull agrair-los tota la feina que han fet aquest darrer mes després de guanyar el mundial a l’aire lliure, per posar a punt la moto per al campionat sota sostre”.

El proper i darrer trial serà decisiu per proclamar el campió i es disputarà el diumenge dia 21 de novembre al Palau Sant Jordi barceloní. Cal destacar que si la revista Solo Moto i l’empresa RPM a l’any 1978 inventaren, crearen i organitzaren el primer trial sota sostre, el 21 de novembre també es disputarà el primer trial femení sota sostre.