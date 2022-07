Toni Bou amplia l’avantatge al capdavant del mundial de trial

Després dels trials d’Espanya i Andorra, el mundial de trial a l’aire lliure arribava el trial d’Alemanya. Igual que els dos anteriors, es disputava a doble jornada amb puntuació independent a cadascun d’ells.

Si tant al trial espanyol com a l’andorrà, el pierenc Toni Bou amb la Montesa, no podia fer ple guanyant els dos dies, aquest cap de setmana a Alemanya ha fet el que ens té acostumats des de fa anys i panys, guanyar tant el dissabte com el diumenge.

Bou, molt content al finalitzar el trial alemany, comentava: “Estic molt satisfet amb el cap de setmana aquí a Alemanya. Per a nosaltres era una carrera complicada i incòmoda, tant ahir com avui. Sabíem que no podíem cometre errors en la segona jornada. És cert que hem comès dos errors greus en la primera volta, encara que hem tingut la sort que tots han fallat una mica. De cara a la segona volta, sabíem que el pilot que no fallés seria el guanyador, així que m’he esforçat al màxim. Hem comès un petit error a la zona 6, encara que també he volgut assegurar una mica, ja que fer un 5 aquí podia significar haver perdut la carrera. Finalment, en les dues últimes zones era on calia atacar i fer-ho bé. Afortunadament, ha sortit tot bé i hem guanyat la carrera ja en la zona 11. De cara al campionat, ha estat un cap de setmana molt bo i ha estat una cosa excepcional per tot el que ha anat succeïnt. Ara es posa segon Jaime Busto, a 23 punts, i la veritat és que tenir tants punts d’avantatge després de només 6 carreres és molt positiu, si bé encara queda molt campionat”.

A la categoria TR2, molt bon trial alemany el d’Àlex Canales de La Pobla de Claramunt amb la Sherco, fent setè el primer dia i cinquè el diumenge.