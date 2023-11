Toni Barbany, “Millor Autor” del Certamen Internacional del Premi Procopi Llucià de Fotografia

Publicitat

Des d’aquesta pàgina de Cultura i com a personal comunicadora de premsa de tots els actes i esdeveniments que celebra l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, m’és grat de fer públic i dedicar una especial atenció al fotògraf Toni Barbany i Bosch, el qual ha estat mereixedor, en la categoria de “Millor Autor” del Certamen Internacional del Premi Procopi Llucià de Fotografia, del Trofeu Ciutat d’Igualada, a propòsit de la seva participació en una convocatòria, la 28a edició del Procopi Llucià, organitzada pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada; cita en la qual hi han concorregut 112 autors, originaris de 33 països del món, amb la presentació de 1258 fotografies.

Per aquesta ocasió, indiscutiblement, Barbany, més enllà de ser premiat com el millor autor de l’esmentat concurs, és fa també mereixedor del reconeixement a una llarga trajectòria fotogràfica i, en concret, a una més que testimonial veterania. Això és, Toni Barbany i Bosch, nascut el 1948, al Molí de Can Camp, al voltant de la bella i recòndita població de Riells del Fai (Bigues i Riells, Vallès Oriental), des de ben jovenet, tot i compartir altres ensenyaments, va iniciar-se en el coneixement de la fotografia, cosa que aviat es convertiria en una gran passió. Si més no, al cap d’un temps d’haver inaugurat el seu camí com a fotògraf, no trigaria a poder observar la gran metamorfosi que venia produint-se en l’univers fotogràfic a escala universal amb el pas de la fotografia analògica a la fotografia digital. En aquest sentit, una casuística de tanta magnitud li va permetre d’operar i d’intervenir des del traspàs d’una producció fotogràfica analògica -majoritàriament en blanc i negre- cap al maneig i domini total d’una creació fotogràfica amb les més punteres tècniques digitals. Alhora, el seu complet lliurament a l’art fotogràfic, compartit amb altres experiències artístiques de companys d’estudi i de professió, han anat contribuint amb escreix a posicionar-lo en una més que notable categoria professional i artística per la qual, òbviament, des de fa temps és reconegut més enllà de les nostres fronteres i escala mundial.

Efectivament, a propòsit de l’avinentesa que ens ocupa, en la seva condició de millor autor del concurs, Barbany ha presentat una col·lecció d’imatges amb diferents motius temàtics que van des d’unes admirables natures mortes –“bodegons”- en què mostra unes delicades peces de vidre i de cristall, sobre les quals una prodigiosa tècnica fotogràfica ha afavorit, com si es tractés d’una pintura, atorgar una potent lluminositat al negre del fons marcant un impressionant interès i possibilitant a l’ensems la magnificació d’un delicadíssim contorn en aquestes peces. Tanmateix, altres imatges il·lustren escenaris naturals amb la presència de diversos elements que ens regala la Natura, com és el cas de les pomes, els raïms, els ous, etc., presentats tots ells bo i compartint-se amb uns objectes antics, elements rústics, que els serveixen tal vegada d’embolcall com les pròpies safates de metall i, per què no?, la representació d’un quinqué confeccionat a partir d’una bombeta; àdhuc l’enginyós retrat de la seqüència fotogràfica realitzada abans de l’impacte entre dos objectes tal com mostra l’obra “Pedra – ou”. Complementàries a aquestes imatges referides al concepte de Natura morta, Barbany també ens convida a descobrir una seqüències fotogràfiques pròpies del Fotoperiodisme en què alguns esportistes, amb funcionalitats diverses, es converteixen en protagonistes del relat fotogràfic per al qual mostren la naturalitat de la seva tan particular quotidianitat, al costat de familiars, amics i alguns assistents.

Tot plegat, una producció fotogràfica, la de Barbany, de mirada inexcusable que, des d’avui, 17 de novembre –dia de la inauguració- fins al 10 de desembre, es podrà veure a La Sala en una exposició compartida amb les millors fotografies del Certamen Internacional del Premi Procopi Llucià, segons les diferents categories temàtiques que apleguen les instantànies dels i les següents premiats/des: Millor Fotografia Monocrom, de Ken Ang, de Singapur, amb l’obra “The Crane”; Millor Fotografia Color, de Carmen Gavilán, de l’Estat espanyol, amb l’obra “Un mundo por descubrir”; Millor Fotografia Vins i Escumosos, de Sabrina Garfoli, d’Itàlia, amb l’obra “Whine not?” i Millor Fotografia Emocions i Relacions Humanes, de David Wheeler, de Gran Bretanya, amb l’obra “Reunited”. Uns treballs, tots ells, que han estat objecte de l’atenta valoració del Jurat constituït per: Raimon Moreno Hidalgo, Raul Villalba i Trinley Paris, la fotògrafa francesa premiada el passat 2022; reunits tots tres on-line el passat 14 de juliol de 2023.

