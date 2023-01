“Tocar Mare”, de Marta Barceló, diumenge a l’Ateneu

Aquest Diumenge, a les 6 de la tarda, comença la temporada de teatre a l’Ateneu Igualadí i ho fa amb l’obra Tocar Mare, de Marta Barceló, una comèdia dramàtica que explica la història de dues dones que, de manera insòlita, es converteixen en mare i filla. L’obra és interpretada per Lluïsa Castell i Georgina Latre i està dirigida per Jordi Casanovas.

Esperança, una dona prejubilada alegre i animosa, i Empar, la jove directora d’una productora audiovisual, conformen una atípica família que es veu trastocada per un fet inesperat. Les dues dones hauran de fer un viatge pels records compartits més divertits i per les vivències personals mes dures, per descobrir allò que pot posar en perill el seu vincle i allò que el pot fer enfortir.

Una història de pactes per escrit, de canalons de peix, de bicicletes infantils amb manillars blaus, d’àlbums familiars per omplir i d’abraçades pendents de fer. Una comèdia tan dolça com emocionant que ens farà preguntar quina és la naturalesa de l’amor incondicional.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 euros i es poden adquirir pels mitjans habituals.