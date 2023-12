Tino Juan: L’Artista visionari

Publicitat

En el món de la creativitat i la infància, hi ha personatges que deixen una empremta inesborrable. Un d’aquests visionaris va ser el Tino Juan, l’artista català que va donar vida a la famosa Nancy i altres joguines que han marcat generacions de nens i nenes.

Tino Juan (Agustín Juan Alexander) va néixer a Barcelona l’any 1924. La seva passió per l’art i la seva habilitat per la creació van esdevenir evidents des de ben jove. Va estudiar belles arts i va destacar en diverses disciplines artístiques, però va ser en el món de les joguines on va trobar la seva veritable vocació.

La seva creació més icònica va ser, sense cap mena de dubte, la Nancy. Aquesta nina, llançada al mercat l’any 1968, va ser una autèntica revolució en el món de les joguines de moda. Inspirada en les tendències i l’estil de l’època, la Nancy va esdevenir un símbol de modernitat i elegància.

Amb els seus cabells llargs i vestits a l’última moda, la Nancy va captivar el cor dels nens i nenes, convertint-se en una de les joguines més desitjades.

La primera Nancy creada pel Tino Juan era una nina de 42 centímetres d’altura. Tenia un cos articulat que permetia moure les extremitats i adoptar diferents postures. I, a diferència de les actuals, els seus ulls també s’obrien i tancaven. El seu cabell generalment era ros i llarg, inclús més del que en un inici havia ideat en Tino, i venia amb pintes i accessoris per poder pentinar-la. Vestia roba moderna i a la moda de l’època.

Tanmateix, la creativitat de Tino Juan no es va limitar a la Nancy. Va ser l’artífex de diverses altres joguines que van deixar una empremta permanent en la infància de molts nens. Entre elles es troben personatges com el “Superpet,” una mascota peculiar amb superpoders que va captivar els més petits.

A més, en Tino Juan va innovar amb la seva col·lecció de “Coneix el teu País,” una sèrie de joguines educatives que van contribuir a despertar l’interès dels nens per la geografia, la història i la cultura del seu propi país.

La influència del Tino Juan va transcendir les fronteres catalanes. Les seves creacions van arribar a molts racons del món, conquerint corrents culturals i establint-se com a referents en la indústria de la joguina.

El seu llegat és celebrat i reconegut fins avui. Molts museus i exposicions dediquen espai a les creacions del Tino Juan, destacant la importància del seu treball en la preservació de la cultura infantil i la creativitat.

Compartir