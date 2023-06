Tinc dret a decidir com morir?

Fa unes setmanes vèiem a les notícies que el 2022 es van autoritzar 8.144 testaments vitals a Catalunya, fet que suposa un augment del 49% respecte de l’any anterior. Amb això es posa de manifest que des que es va aprovar l’eutanàsia al nostre país aquest instrument jurídic ha cobrat més importància i protagonisme a la població.

Per a què serveix el testament vital?

El testament vital és un document notarial que permet deixar constància de la voluntat de les persones pel que fa a la forma i condicions de la seva mort. Té una importància especial en els casos en què les persones, per un accident o malaltia greu, es troben en una situació de deteriorament físic o mental, sense perspectives de millora, que els provoca un patiment greu i impossibilitant, impedint-los portar una vida digna i autònoma.

Què puc ordenar al testament vital?

– La donació dels meus òrgans per ajudar altres persones o bé per a la investigació.

– Ser incinerats.

– Que se’m subministrin els fàrmacs necessaris per reduir al màxim el patiment encara que aquests fàrmacs puguin escurçar la meva vida.

– Que no se’m mantingui la vida per mitjans artificials.

– La prestació d’ajuda per morir (eutanàsia).

Però… quina diferència hi ha entre aquestes dues darreres possibilitats?

Cal tenir en compte que el pacient es pot trobar en dues situacions diferents. La primera és que la seva vida depengui d’una màquina, de manera que en pot sol·licitar la desconnexió per tal que el deixin morir.

La segona és que pugui continuar vivint sense necessitat d’una màquina, però en males condicions, per la qual cosa pot sol·licitar que se li subministrin els fàrmacs necessaris per acabar amb la vida i el patiment.

Arribat el moment… de qui dependrà que s’apliquin aquestes mesures o no? Es tindrà en compte la voluntat del pacient si es pot expressar, qui, amb independència del que va fer constar al testament, podrà decidir si desitja o no que s’apliquin. Només en el cas que no pogués manifestar la seva voluntat a causa de la seva mala salut, la persona de confiança que el pacient hagi nomenat al testament vital, com poden ser els fills o el cònjuge, interpretarà la situació i decidirà si es donen o no les circumstàncies previstes al testament vital.

I si el metge no vol aplicar aquestes mesures al·legant objecció de consciència?

Al testament vital es pot sol·licitar que, si el metge s’oposés, es busqui un altre metge que apliqui les mesures sol·licitades pel pacient al testament vital.

Finalment afegir que en aquests testaments cal que portin la targeta sanitària, a més del D.N.I., i que un cop signats davant el notari ens encarreguem de la seva inscripció en un registre anomenat Registre de Voluntats Anticipades, per donar-los una adequada publicitat