TICAnoia celebra els seus 10 anys amb professionals del sector

TICAnoia, associació professional del sector TIC a la comarca de l’Anoia, va celebrar un exitós esdeveniment per commemorar el seu 10è aniversari en l’acte titulat “EsTIC de Festa”, el passat dijous 9 de novembre a l’edifici de l’Antic Escorxador d’Igualada. Va ser una nit per connectar, compartir coneixements i celebrar una dècada de projectes en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb un enfocament a la reflexió i al teixir xarxa entre professionals, TICAnoia va organitzar una nit plena d’activitats inspiradores que va agrupar un centenar de persones del sector TIC.

Jordi Solà, president de TICAnoia, va subratllar la importància de l’esdeveniment com a punt de trobada del sector perquè “Som testimonis d’una transformació digital que canvia constantment i que, més que mai, requereix la nostra adaptació i lideratge, per això és tant important poder recórrer aquest camí plegats”.

Com a celebració dels 10 anys no hi va faltar un reconeixement a Ramon Costa, el primer president de TICAnoia, el 2013, quan es va fundar l’entitat amb l’objectiu de crear un espai de reflexió i de propostes, a nivell comarcal, sobre els aspectes relacionats amb la incorporació i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les empreses del nostre territori.

Un dels esdeveniments destacats de la nit, va ser la xerrada d’Àurea Rodríguez, experta en innovació i tecnologia, titulada “Abans morta que analògica”. Un altre dels actes destacats de la jornada va ser lloc la taula rodona “Vocacions digitals més enllà del gènere”, que formava part del Cicle Dona TIC de la Generalitat de Catalunya, alineada amb el compromís de TICAnoia amb la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La taula va comptar amb la presentació enregistrada de Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, i amb la participació de distingides professionals del sector, com Conxi Pérez Andreu, cofundadora i CEO de Rolldbox Games; Ester Comenge, cofundadora i CEO Burzon Comenge; Àurea Rodríguez, experta en innovació i tecnologia i moderada per la periodista Mireia Guilella.

I per acabar la nit, va tenir lloc un espai de networking en un ambient distès que va permetre als participants connectar i intercanviar idees.

La indústria TIC a l’Anoia és un sector que experimenta creixements cada any. El 2021 s’estima que a la comarca ocupava a més de 800 professionals, i generava un impacte econòmic a nivell de facturació de gairebé 78 milions d’euros anuals.

TICAnoia és associació sense ànim de lucre per l’impuls de l’ecosistema TIC de l’Anoia, nascuda el 2008 i constituïda com a tal el 2013, agrupa empreses i professionals de l’àmbit tecnològic de la comarca així com també estudiants, i és motor de creixement i desenvolupament d’aquest sector en ràpida evolució.

