Què és la teràpia ocupacional i com pot ajudar a una persona que perd autonomia al seu domicili?

Totes les persones fem diferents tasques en el nostre dia a dia, com vestir-nos i desvestir-nos, la dutxa, pentinar-nos, raspallar-nos les dents, tallar-nos les ungles, posar-nos al llit o aixecar-nos, cuinar, anar a comprar, utilitzar el mòbil, fer gestions, prendre medicació, netejar la llar o rentar la roba. Des de la Teràpia Ocupacional d’aquestes tasques n’anomenem activitats de la vida diària (AVD) i el nostre objectiu és proporcionar la màxima autonomia en la realització de les mateixes a les persones que pateixin qualsevol tipus de dificultat o discapacitat, tant física com mental, sensorial o social, en qualsevol etapa de la seva vida.

Durant la infància aquestes activitats necessiten el suport d’una altra persona, i ensenyem als nostres infants a ser independents i autònoms quan arribin a la vida adulta. En l’edat adulta es poden produir limitacions arran d’un accident, operació, o patologia física o mental.

Quan ens fem grans inevitablement anem perdent capacitats físiques i cognitives, i sovint aquestes activitats tornen a ser més difícils de realitzar. Amb la vellesa hi pot haver més fatiga, menor força o menor mobilitat del cos. La meva experiència indica que la personalitat de la persona hi juga un paper molt important, ja que si la persona en la seva joventut era activa i amb ganes de fer les coses, no es deixa vèncer i moltes vegades acaba trobant estratègies per a realitzar les activitats.

Si dins de l’envelliment hi sumem una patologia i la persona comença a perdre més capacitats, això dificulta la realització de les activitats i la persona es pot veure cada vegada més dependent d’algú altre. Això pot fer que minvi la seva autoestima i perdi confiança en si mateixa.

Com podem ajudar a una persona que perd autonomia en el seu domicili?

Des del Servei d’Atenció Domicili (SAD) del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) un dels serveis que oferim, a Igualada i comarca, és l’assessorament en domicilis sobre productes de suport adequats per a persones que han perdut autonomia per realitzar les activitats diàries. Els productes de suport poden ser caminadors, cadires de rodes, agafadors, baranes, crosses, llits articulats, alces de vàter, cadires de bany i dutxa, taules de banyera, i coberts adaptats, entre altres. L’objectiu és preservar el màxim de temps possible la independència de la persona i que pugui continuar vivint en les millors condicions possibles al seu domicili.

També oferim assessorament sobre les adaptacions o obres que poden ser necessàries per millorar les condicions de vida al domicili, on les principals barreres que existeixen són les escales i els banys amb banyera i en alguns casos amb bidet. Les barreres es poden suprimir amb l’ajut de productes com la taula o cadira de banyera, o bé realitzant obres per tal de treure la banyera i posar un plat de dutxa, així com també donant més espai i afegint baranes o agafadors. Podem assessorar les persones que faran l’obra, ja que coneixem les limitacions i les capacitats i necessitats de la persona. Pel que fa a les escales, podem aconsellar cadires puja escales o altres solucions. Sempre tenim en compte les capacitats cognitives i físiques de la persona i formem a la persona, així com els familiars i/o cuidadors.

Si en lloc d’adquirir un producte de suport es prefereix llogar-lo, des del CSSI oferim el lloguer de productes de suport i aparells ortopèdics, com cadires de rodes, crosses, caminadors fixos o amb rodes i seient, grues de bipedestació amb arnès, llits articulats elèctrics amb baranes o grues de transferència.

També donem consells i formació a la família i/o persona cuidadora per tal que puguin atendre millor la persona amb manca d’independència que tenen a casa. Ensenyem com mobilitzar millor a la persona, posant-la al llit, o asseguda mantenint una bona postura. Adaptem l’entorn amb accions com reorganitzar l’armari per tal que sigui més senzill triar i agafar la roba, o etiquetant de manera més clara els productes d’higiene per fer la dutxa, per posar uns exemples.

Com a terapeuta ocupacional la meva feina consisteix a saber què és important per la persona i com podem ajudar-la davant les limitacions que tingui actualment. Analitzo cada activitat visualitzant les capacitats que encara preserva la persona, l’entorn on les realitza i com se sent en el moment de realitzar-les, i sempre tenint en compte la seva història vital i el que és significatiu per a ella. La teràpia ocupacional no només observa l’estat físic i cognitiu de la persona, sinó que també visualitza la part emocional i social i com aquesta persona interactua amb el seu entorn. Tenim en compte els suports disponibles a nivell familiar i social, i treballem en xarxa amb altres professionals que atenen a la persona.