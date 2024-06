Teràpia hormonal durant la menopausa i l’andropausa

Autor: Clínica Riba

A mesura ens anem fent grans el nostre cos va canviant. Les dones, al final de la seva edat reproductiva, entren en el període anomenat menopausa i els homes entre els 40-55 anys entren en el que s’anomena andropausa. En tots dos processos hi intervenen els canvis hormonals.

La Menopausa

La menopausa és el final de l’edat reproductiva a la dona i es diagnostica en general, quan la dona no ha tingut el període per més de 12 mesos. La mitjana d’edat per al començament està al voltant dels 51 anys, però pot passar abans. L’únic mètode precís per determinar si la dona és menopàusica, és mesurar el seu nivell en sang de l’hormona anomenada fol·liculoestimulant (FSH).

A l’inici del climateri, en el seu camí cap a la menopausa, els ovaris produeixen menys hormones, fet que provoca diversos canvis en el cos de la dona.

La fluctuació dels nivells hormonals, concretament d’estrogen, testosterona i progesterona, poden provocar períodes irregulars i de vegades desagradables. A això poden seguir altres símptomes com sufocacions, sudoració nocturna, canvis d’humor, confusió mental i migranyes.

Fins i tot abans de l’inici de la menopausa, es poden experimentar alguns o tots aquests símptomes:

Sufocacions

Pell Seca

Pèrdua de cabell

Ansietat

Depressió

Baix desig sexual

Sequedat vaginal

Augment del greix corporal

Fatiga i nivell d’energia baix

Migranyes.

L’estrogen

Les dones, en general, tenen un risc baix de contraure malalties cardiovasculars fins a la Menopausa. Això és així fins als 50, quan els seus nivells d’estrogen es desplomen i la ràtio estradiol/estrona es dispara. Aquest desequilibri als estrògens s’associa també amb l’osteoporosi, el càncer de mama i altres malalties.

La investigació indica que, a més de la protecció del cor i les artèries, l’estrogen protegeix també del declivi cognitiu en l’envelliment. I fins i tot contra l’Alzheimer. La principal raó per la qual les dones tenen més probabilitat de contraure aquesta terrible malaltia, és precisament pel declivi en la producció d’estrogen, especialment després de la Menopausa.

Per què usar hormones bioidèntiques?

Conservar la salut en el procés d’envelliment depèn de molts factors, incloent-hi la genètica i l’estil de vida. Però també té un sentit perfecte suplementar el cos amb allò que necessita. Per això hi ha els suplements de vitamines i minerals. Aquesta és la raó per la qual es fa servir un Tractament per a la Menopausa específic per restaurar l’equilibri intern. Molts metges se centren simplement a pal·liar els símptomes d’aquest desequilibri, amb píndoles, pegats, gels, etc. No obstant això, per tornar l’equilibri, aquest necessita hormones que reconegui com a pròpies, és a dir bioidèntiques, i que s’utilitzi el mateix mètode amb què el seu sistema endocrí se les subministra, és a dir, utilitzant el torrent sanguini. I a més a més en la dosi necessària.

L’implant subcutani de pèl·lets (grànuls) és, de lluny, el mètode més lògic i precís per administrar la Teràpia Hormonal. La menopausa tractament o tractament menopausa consisteix a implantar petitíssimes dosis d’estradiol i testosterona sota la pell, que es van alliberant a la sang en la mesura que l’organisme necessita a cada moment, durant les 24 hores, els set dies de la setmana i durant mesos.

Andropausa

La testosterona està classificada com una hormona esteroide al grup dels andrògens. El declivi en el nivell de la testosterona, es coneix com andropausa i sovint se la relaciona amb la menopausa en les dones.

A partir dels 30 anys, l’organisme masculí va produint cada cop menys testosterona i al voltant dels 40-55 els nivells cauen de manera radical.

La queixa més habitual és el baix desig sexual o baixa libido. Qualsevol home amb problemes de disfunció erèctil hauria de comprovar els nivells de testosterona. Òbviament, un nivell baix de testosterona implica també una dificultat més gran quan es vol tenir descendència.

Els nivells baixos de testosterona també es manifesten en l’home en forma de baixa energia, pèrdua de massa muscular i de densitat òssia. Fins i tot anèmia. Aquests nivells baixos també s’associen amb un increment del risc cardiovascular, augment del colesterol dolent i mortalitat.

Símptomes:

Confusió mental

Diabetis

Ansietat

Disfunció erèctil

Depressió

Pell seca

Pèrdua de massa corporal

Baix desig sexual

Mal de cap

Fatiga

La testosterona

La testosterona és la principal hormona masculina. És la que conforma el sexe masculí i el diferencia. La testosterona influeix de manera directa en la densitat òssia, regulant el contingut de sals que absorbeix l’organisme (osmoregulació), regula també l’acció de les cèl·lules sanguínies, els perfils lipídics, entre els quals destaca el colesterol, i controla diferents funcions cerebrals, incloent-hi el nivell d’energia, humor i funcions cognitives.

Per què utilitzar hormones bioidèntiques?

La Teràpia Hormonal convencional utilitza les injeccions i cremes o gels d’aplicació tòpica. Generalment aquests tractaments utilitzen hormones sintètiques que són imitacions imperfectes d’aquelles que produeix l’organisme de manera endògena. Com a conseqüència es produeixen efectes col·laterals que moltes vegades creen més problemes dels que pretenen solucionar.

Gran quantitat d’homes està utilitzant productes sintètics per recuperar la seva líbido i la seva claredat mental, sense saber que la millor opció es troba a l’hormona bioidèntica. Aquesta ha estat àmpliament estudiada i utilitzada de manera absolutament segura des de 1935. Sense els efectes col·laterals que es coneixen a les diferents formulacions sintètiques.