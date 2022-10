“Teniu una nova oportunitat de viure una experiència TEDxIgualada que us inspiri i obri el debat”

Demà, torna el TEDx Igualada, amb l’objectiu de generar debat i sacsejar consciències i promoure la reflexió.

Després de l’èxit de l’any passat es fa una segona edició. Què és el TED?

TED és una organització no lucrativa dedicada a la difusió d’idees, generalment en forma de xerrades curtes i potents. Es va iniciar el 1984 com una conferència on van convergir Tecnologia, Entreteniment i Disseny, i en l’actualitat cobreix gairebé tots els temes, des de la cultura, l’art o la ciència als negocis o els problemes mundials, i ho fa en més de 100 idiomes. Per una altra banda TEDx és una iniciativa de TED amb l’ànim de promoure l’esperit de la seva missió de divulgar “idees que val la pena difondre”

I el TEDx Igualada?

TEDxIgualada forma part d’aquest programa internacional de xerrades i vol mostrar idees potents i actuacions excepcionals per influir positivament en el nostre entorn. Promoure l’aprenentatge, la inspiració i el debat al voltant de temes rellevants, propers i d’actualitat i ho fa des d’Igualada per al món.

Qui són la gent d’Igualada que ho promou? D’on ha sorgit la iniciativa?

TEDxIgualada es promou des de la Comissió d’Esdeveniments de TICAnoia, però no volem que sigui patrimoni del nostre col·lectiu. Ara hi participen més de 20 persones i també empreses col·laboradores que de forma desinteressada aporten productes o serveis i també patrocinadors que contribueixen amb finançament. TEDxIgualada és un esdeveniment des de i per a la comunitat, una experiència oberta a tothom i on tothom hi pugui sumar i participar.

Es fa molt èmfasi en el fet que tot es fa per fer pensar i que es promou en espais de llibertat. Per què?

Totalment. L’objectiu del TED va més enllà: difondre idees que valen la pena difondre. I per aquest motiu, volem que TEDxIgualada sigui un espai on s’aconsegueixi aquesta fita: amb ponències de qualitat i amb referents i experts que exposen la seva manera de pensar, al voltant de temes que ens concerneixen i ens impacten a cadascú de nosaltres. És un escenari que permet posar la nostra ciutat al mapa del món.

Com es seleccionen els temes que es volen tractar?

Ens reunim i fem una pluja d’idees de propostes que poden girar al voltant de temes més o menys concrets, però que tenen un impacte a la nostra societat.

Al final TEDxIgualada proposa un tema que serveix de fil conductor, d’inspiració sobre el que giren les conferències. Així promovem diferents punts de vista depenent de l’àrea de coneixement o l’experiència dels ponents convidats. Aquesta varietat al voltant d’un tema pretén inspirar converses i reflexions en el públic.

Quines novetats té aquesta edició respecte la darrera?

Igual que la darrera edició que va tenir lloc el 2021, també comptarem amb ponents i experts en diverses temàtiques amb el mateix objectiu: difondre idees, sacsejar consciències i generar debat. Però enguany, després d’un any de preparació i amb l’experiència i èxit de la primera, sí que hem volgut fer èmfasi en apostar pel talent local. Per aquest motiu, en aquesta segona, no només ens acompanyen referents reconeguts arreu del país, sinó que també comptem amb el talent de la nostra ciutat.

Els ponents d’aquesta sessió a l’Ateneu són realment molt brillants. Com els heu contactat?

Contactem els ponents de diferents formes. Alguns directament per proximitat, d’altres a través de terceres persones que teníem amistat en comú i d’altres han presentat la seva candidatura contactant amb nosaltres a través de la web. TED és una marca reconeguda arreu i popular en diferents àmbits i sectors. Això fa que els ponents siguin receptius a participar per utilitzar la plataforma com altaveu i escenari per a les seves idees.

Hi ha molta feina en trobar ponents que vulguin fer conferències?

És laboriós trobar ponents perquè requereix molt de temps i dedicació preparar-se per a una xerrada tipus TED. El nostre repte és escollir un cartell equilibrat de ponents experts en diferents disciplines predisposats a treballar de valent per preparar la seva xerrada i a viure una experiència TEDx des de l’escenari.

Tenim sempre oberta una via de contacte en la web adreçada a ponents o prescriptors de ponents. D’altra banda els contactem directa o indirectament tibant dels cercles de contactes de l’organització o dels seus perfils en xarxes socials i inclús a través de ponents d’edicions anteriors.

Des de TEDxIgualada exigim molt als ponents i els informem amb antelació el què comporta preparar-se per aquest espectacle de les idees. Aquest repte representa una motivació que esdevé un distintiu en la seva trajectòria professional, però sobretot, una empremta inoblidable en la seva trajectòria personal.

La societat està predisposada a escoltar?

Vivim en l’era de la informació que ens arriba en diferents formats i dispositius. I podem veure arreu persones observant i escoltant relats, històries o idees que ara anomenem stories, shorts, reels, posts, etc. Sí, la societat està predisposada a escoltar i ho fa.

Ens hem de preguntar si estem predisposats a crear bons continguts, continguts únics i innovadors, interessants i importants, objectius i realistes. I que siguin accessibles i intel·ligibles. I això és el que demanem als nostres ponents en el moment de desenvolupar la seva idea. Perquè això és TED: Difondre idees que valen la pena difondre.

Hi ha debat o són conferenciants que coneixen i expliquen el tema que coneixen?

Es tracta d’un monòleg on s’exposa la idea de forma unidireccional. Es planta la llavor. El debat es genera a posteriori. Creem un ambient propici amb espais i actuacions excepcionals que afavoreixin aquest debat.

Les idees poden ser noves o sorprenents, o desafiar una creença que ja té el teu públic. O pot ser una gran idea bàsica amb un nou argument convincent al darrere. Una idea no és només una història o una llista de fets. Una bona idea fa servir arguments i observacions i treu una conclusió àmplia i influent.

No cal que siguin els experts o expertes més importants del món en el tema, però sí que han de ser-ne experts. L’audiència confia en els ponents i per això els hi demanem comprovar i contrastar els fets, les dades o les anècdotes històriques. O que fan un crida a l’acció, s’assegurin que sigui realitzable i que el públic la pugui executar.

Quina diferència hi ha entre el que feu vosaltres i altres entitats que també organitzen cicles de conferències?

Al voltant de l’esdeveniment es crea un ambient propici per obrir la ment i crear diàlegs, conversar al voltant de les idees. En altres xerrades potser es posa tot l’èmfasi en el públic i pot ser en els patrocinadors. TEDxIgualada a més posa molt d’èmfasi en els ponents, en la preparació de la seva xerrada i la seva experiència.

Cada xerrada deixarà empremta i transcendeix més enllà de l’àmbit local i temps present, ja que es publica en l’idioma original en el portal Youtube de TED, subtitulada a l’anglès i amb milions de visitants d’arreu del món.

Com obteniu els fons per funcionar? Rebeu algun tipus d’ajut?

L’ajut que rebem és el suport de les persones voluntàries, la col·laboració d’empreses i entitats que aporten productes, serveis i coneixement i finalment el finançament d’altres empreses que contribueixen econòmicament. D’altra banda el públic també aporta amb la compra de les seves entrades. Tot va directament a sufragar la producció de l’esdeveniment. Ni l’organització, ni els voluntaris i ni tan sols els ponents no reben cap remuneració.

La predisposició de locals com l’Ateneu, es fa perquè coincideix amb els paràmetres de l’entitat en el caire cultural?

El perquè de la participació de voluntaris, patrocinadors i col·laboradors respon a diferents motivacions i és molt variat. En qualsevol cas tots s’involucren per tenir un diàleg amb el públic curiós i interessat en el coneixement. En el cas de l’Ateneu, l’Ajuntament cedeix el Teatre Municipal i d’altra banda, l’entitat Ateneu Igualadí col·labora amb els seus espais i instal·lacions per realitzar activitats paral·leles de presentació i reunions de treball.

Quin missatge voldríeu donar als anoiencs?

Seguiu o no les conferències TED, ara teniu una nova oportunitat de viure una experiència TEDxIgualada que us inspiri i obri el debat.

També convidar-los a participar com a ponents, com voluntaris o com a mecenes. Ens sentim habitants globals i TEDxIgualada és un espai amb altaveu on les persones, des de les seves respectives posicions i coneixements, promouen les idees per fer un món millor. Des de la nostra cultura, des de la nostra ciutat i per al món.