“Tenim el català present en un organisme de les Nacions Unides”

Entrevista a Miquel Segura, president de l’Associació d’Igualada per a la UNESCO

Soc un igualadí de 69 anys jubilat. President de l’Associació d’Igualada per a la UNESCO, amb seu a l’Ateneu Igualadí. M’han definit com a “gota malaia” que per a alguns és lloar la tenacitat i per a d’altres, criticar la pesada insistència per aconseguir alguna cosa.

Què és UNESCO Igualada?

És una entitat sense finalitat de lucre que forma part de la xarxa civil de la UNESCO. La Xarxa està formada per associacions, clubs, biblioteques, càtedres i les escoles associades. Els ideals, els principis i els objectius de la UNESCO són els que ens animen a reaccionar, a actuar, a moure’ns. És a dir: a treballar per bastir els veritables i tan desitjats baluards de la Pau

Quan va néixer aquesta entitat?

L’entitat es va fundar l’any 1995.

Amb quina finalitat?

Inicialment per l’interès de la UNESCO en donar aixopluc al Certamen de Cinema Amateur Ciutat d’Igualada; posteriorment assolint diverses iniciatives i activitats locals, nacionals i internacionals

Quines connexions té amb la resta d’entitats d’UNESCO repartides pel món?

Formem part de la Federació Catalana de Clubs i Associacions UNESCO, de la Federació Espanyola, tenim acords amb la “Comisión Nacional Española” i amb la Comissió Nacional Andorrana. Les Comissions Nacionals de la UNESCO serveixen de vincle entre aquesta Organització Internacional de Nacions Unides i la societat civil. Són un òrgan de consulta, enllaç i informació per estendre l’abast i els objectius de la UNESCO a cada estat membre. I en el nostre cas a més tenim un acord especial amb el Sector de la Comunicació de la UNESCO que es va formalitzar l’any 2015 i que va suposar el reconeixement i la creació a Igualada del Centre Internacional per a la creativitat audiovisual.

L’experiència i coneixement del món UNESCO ens propicia a ser facilitadors i acompanyants de diverses iniciatives de grups i entitats de la ciutat, nacionals i internacionals. Per posar un exemple, hem assessorat a Terrassa, Tetuan (Marroc) i Sant Julià de Lòria (Andorra) en el procés de candidatura a Ciutat Creativa de la UNESCO d’aquestes ciutats.

Recentment heu batallat molt per aconseguir la revista que fa la UNESCO a nivell mundial de tenir-la amb llengua catalana. Ha esta fàcil? D‘on va la idea i quan s’ha executat?

No ha estat fàcil però amb l’assoliment del projecte tenim el català present en un organisme de Nacions Unides i ha suposat un exemple de diplomàcia cultural.

Quin procés seguiu per tal de poder aconseguir la validació?

El gener de 2016 la República Popular de la Xina i la UNESCO arriben a un acord per al rellançament de la revista “El Correu de la UNESCO”, per publicar-la trimestralment i inicialment disponible en versió paper i electrònica en els sis idiomes oficials de les Nacions Unides. El mes d’abril del 2017 es va publicar el primer número d’aquesta nova etapa. El juny d’aquell mateix any iniciem els contactes amb els Govern d’Andorra, la Generalitat i la Universitat de Perpinyà per proposar l’edició en català de la revista. Després d’un llarg camí, el 4 de maig del 2020 es presenta en línia el primer número en català de la nova etapa de la Revista El Correu de la UNESCO i amb paper se n’editen 300 exemplars. La nostra entitat té la responsabilitat de coordinar tot el procés, La Veu de l’Anoia és l’encarregada de l’edició.

Quants números de revista en català sumeu?

Tres l’any 2020 i quatre previstos per enguany. La UNESCO publica quatre números l’any, un per trimestre , l’any 2020 i a causa dels moments més durs de la pandèmia només se’n varen publicar tres.

Hi ha una pàgina web on trobar les edicions publicades?

Cada numero del Correu de la UNESCO es pot descarregar de forma gratuïta a https://unesdoc.unesco.org/search/fad1261d-a607-4635-8e2e-1e0899ce5cea.

A més la versió en llengua catalana de forma limitada s’edita en paper i es distribueix per els territoris de parla catalana.

L’any que ve Igualada que Igualada serà la Capital de la Cultura Catalana teniu previst fer alguna cosa com a UNESCO? I juntament amb l’Ajuntament o alguna altra entitat cultural de la ciutat o comarca?

Inicialment vàrem presentar un projecte en el procés participatiu que va ser exclòs. Ara pretenem presentar a Igualada una iniciativa en el marc de la Conferència Mundial d’Educació Superior que organitza la UNESCO cada deu anys i que per primera vegada es desenvoluparà fora de París, concretament a Barcelona, prevista per a la segona quinzena de maig. Estem en converses molt avançades amb la UNESCO per descentralitzar l’acte de presentació de la revista el Correu en català que inicialment s’ha previst oferir en el marc de la conferència a Barcelona i que nosaltres pretenem que es pugui desenvolupar a Igualada.