“Tenia moltes ganes d’oferir un espectacle a Igualada i estic molt il·lusionat”

L’Ernest Biosca és un jove igualadí que va fer del seu hobby la seva professió. Fa quatre anys va començar un projecte amb cinc persones motivades per una mateixa passió: els drons. Ara, és el cofundador i director d’art de Flock Drone Art, una empresa pionera que es dedica al món dels espectacles aeris amb drons. És l’única marca catalana que ofereix aquestes actuacions, i a tot l’Estat només n’hi ha dues.

Després de dos anys d’actuacions i de vols per moltes ciutats i països diferents, Flock Drone Art farà una actuació en el marc de la celebració de la 27a edició de l’European Balloon Festival. Dissabte, a les 22:30 h, 100 drons volaran al Parc Central per explicar-nos una història emotiva amb moltes sorpreses. La Veu de l’Anoia ha entrevistat a l’Ernest que se sent molt il·lusionat amb aquest primer vol a la seva ciutat.

Com va néixer Flock Drone Art?

És un projecte que va començar fa quatre anys amb cinc persones motivades per una passió i ara som un equip de cinc persones de Girona, Osona i jo, d’Igualada. Ens vam conèixer tots a un curs a Solsona de drons i emprenedoria. Ens vam fer amics i vam veure que teníem tots els ingredients per dur a terme aquest projecte.

Com és el procés de creació d’un espectacle amb drons?

És un procés complex amb diferents branques. Com tot procés, comença amb una idea, un llapis i un paper. La primera –i de la qual m’encarrego jo- és la ideació i la narrativa. Un espectacle és una història que s’ha d’escriure i que té un fil conductor. En funció del lloc on es fa, la temàtica o el públic a qui va dirigit, podem fer nosaltres la proposta o altres vegades els clients ja la tenen clara, com el cas de l’actuació a Igualada. Després tenim els animadors que fan els dibuixos i les imatges 3D. El següent pas és muntar la coreografia dels drons i amb un sistema informàtic introduir aquestes coordenades als aparells. L’equip tècnic treballa amb centenars de drons. Els vols dels drons representen els dissenys que hem fet per crear la història. De principi a fi podem treballar unes 25 persones. També comptem els gestors aeronautics que ens tramiten els permisos de vol, els observadors que controlen que tot estigui correcte, els de seguretat, càmeres, pilots, músics… Durant l’espectacle podem treballar-hi unes sis persones in situ, aproximadament.

Com són els vostres drons? Els heu creat vosaltres, oi?

Sí. Nosaltres ens hem construït el nostre propi dron. Pesa més o menys un 1,5 kg i és una aeronau. Porta incorporades les llums que veiem durant els espectacles i la part important, que és el GPS perquè el dron pugui saber on és i quina és la seva posició. Tots els que fem servir són iguals i els hem construït nosaltres perquè és un producte molt particular i el que ens oferia el mercat no ens acabava d’encaixar.

Ara tenim més de 300 drons aproximadament. Podem fer dos espectacles al mateix dia, com és el cas d’aquesta setmana que tenim un espectacle a Igualada i un altre a Valencia.

Els drons juguen amb els colors, però també s’apaguen per jugar amb el factor sorpresa i els moviments de la coreografia. També els podem apagar segons el que volem dibuixar.

Practiqueu abans de cada actuació?

Sí. Tenim un camp de vol als afores de Solsona. El que fem és practicar l’espectacle i generem renders per veure com ha quedat. Fem un vol de prova amb la música i tot igual i rectifiquem coses. Si fa falta, fem un altre vol de prova fins que estem segurs que el resultat és el que volem.

Quin és el secret perquè un espectacle surti perfecte?

Els espectacles, si estan pensats per a una ciutat o un esdeveniment, sempre és més fàcil que surtin bé perquè la gent de seguida empatitza i es sorprèn molt fàcilment. El moment màgic és quan el pilot diu: “tots els drons aterrats”, en aquell moment sabem que tot ha anat bé i sents els aplaudiments del públic.

Com treballeu la seguretat durant els espectacles?

A nivell seguretat i legal, les nostres actuacions són iguals que les operacions aèries. Tots els nostres pilots són pilots aeronàutics de drons i tenim els carnets de radiofonista aeronàutic. Els nostres permisos van gestionats per l’Agencia Estatal de Seguridad Aerea, que gestiona tot l’espai aeri. Treballem amb unes “balles de coordenades” que actuen com capes de seguretat invisibles. El dron quan travessa aquest escut té l’ordre de tornar al lloc d’on ha despagat o bé que es desconnecti. Generalment, pugen a 120 m, que és el màxim permès.

I pel que fa a la part legal?

La part legal ha estat la més difícil de tot el projecte. Vam estar un any i mig demanant permisos i sense poder volar tot tenint ja els drons. Quan nosaltres vam començar la llei encara no estava preparada i era molt clara, directa i restrictiva. No es podia volar de nit, havies de tenir un pilot per cada nau, i no es podia volar on hi ha edificis o persones. Per tant, tot el que volíem fer, la llei ho tenia vetat. Els experts en legislació aèria ens van ajudar a poder entrar en aquest marc legal i ho vam aconseguir. També hem lluitat per tenir més facilitats a l’hora de demanar permisos i autoritzacions i tota la paperassa que necessitem per volar. Hem hagut de fer un dossier d’autoseguretat i hem fet moltes proves per poder volar.

Des de Flock Drone Art heu organitzat dos festivals de drons per aquest estiu, un a Lloret de Mar i l’altre a Gijón. Com va sorgir aquest projecte?

Fa un parell d’anys vam organitzar un espectacle a Lloret de Mar amb la temàtica de la ciutat, va agradar molt i ho vam repetir altres vegades, però clar els espectacles eren semblants i el públic en volia més. Vam decidir fer un festival per oferir espectacles diferents i perquè a escala internacional altres empreses puguin participar. Aquest any, el festival se celebrarà a Lloret de Mar ara al juliol i venen dues empreses estrangeres (Portugal i França). També farem una altra sessió d’aquest festival a Gijón i vindrà gent dels EUA i Països Baixos. L’objectiu és fer una unió i un nexe entre els professionals d’aquest sector i crear una comunitat d’apassionats pels espectacles de drons.

ACTUACIÓ A IGUALADA

És la primera vegada que Igualada viurà un espectacle d’aquest tipus. Com es presenta l’acte?

L’espectacle està dins de l’European Balloon Festival, i com és evident tindrà una temàtica com ens esperem, amb globus.

És una mica la història dels globus a la ciutat i quin impacte han tingut al llarg dels anys.

Com us heu preparat l’actuació de dissabte?

Ens hem preparat igual que per la resta d’espectacles. Primer vam fer un breafing amb el client, que en aquest cas és Ultramagic, Lidera Comunicació i l’Ajuntament. Aquí la temàtica era molt clara i vam rebre propostes molt bones.

Tu ets d’Igualada? Tens ganes d’actuar a casa?

Després de quatre anys de feina i dos fent espectacles, hem volat a Manresa o Barcelona, molt a prop de casa meva però mai aquí, i ja tenia moltes ganes de poder fer una actuació a Igualada i amb molta il·lusió.

Quant durarà l’espectacle?

La duració dels espectacles ve marcada per les bateries que poden durar uns 15 minuts. Sempre mirem d’ajustar-nos a aquest temps i donar una miqueta de marge. Per tant, les actuacions tenen una durada d’uns 10 o 12 minuts.

Quin serà el millor punt per veure’l?

L’espectacle està pensat per veure’l a la gespa del Parc Central, perquè allà hi haurà tots els globus i els altaveus per on se sentirà la banda sonora que acompanyarà l’actuació.

Es pot veure des d’altres punts més llunyans, però llavors no sentiran la música. Si es veu de costat i des de darrere, les figures es veuen del revés. Ens hem d’imaginar que és com una pantalla transparent de cine que hem de veure des de davant.