Una cançó del DJ anoienc Frank TRAX es cola a ‘La Revuelta’ de David Broncano

La Revuelta, el programa de RTVE presentat per David Broncano, va ser l’escenari d’una curiosa anècdota musical que connecta el plató del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid amb l’Anoia, a través d’un tema del DJ anoienc Frank TRAX.
DJ Oscuro, un jove que des de la pandèmia punxa música electrònica de forma amateur, es va asseure a la banyera. Es tracta d’un espai reservat a aquells membres del públic que Sergio Bezos, col·laborador del programa, considera més destacats, i en què la resta d’assistents poden conèixer detalls sobre la persona ocupant.
DJ Oscuro va voler ensenyar part de la seva feina com a DJ, de moment amateur; el públic va poder escoltar un fragment d’una de les seves sessions. La casualitat va voler que el tema que que s’escoltava en aquell moment de la sessió fos Dance Religion, creat pel DJ anoienc Frank TRAX, qui va ser resident de la discoteca Scorpia entre 1993 i 1999, i Jaccot.
Dance Religion és un tema d’estil Trance creat l’any 2000 que va fer ballar, a la seva manera, a David Broncano i al plató La Revuelta. El tema va ser lliçenciat arreu d’Europa i el van punxar varis Top DJs com Tiësto, Armin van Buuren, Ferry Corsten o Paul van Dyk. Va ser produït per Oriol Crespo i publicat per Tempo Music a l’Estat Espanyol.