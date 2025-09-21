Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

21 de setembre de 2025

TEDxIgualada 2025 convida connectar en “Sincronia” el pròxim 18 d’octubre

La 5a edició del TEDxIgualada reflexiona sobre la connexió humana i tecnològica en un món que evoluciona a gran velocitat

Un article de

Igualada es prepara per tornar a ser escenari d’idees que valen la pena ser difoses. El pròxim 18 d’octubre a les 16:04h, el Teatre Municipal Ateneu acollirà la cinquena edició del TEDxIgualada, enguany sota el lema “Sincronia”.

Aquesta nova edició vol reflexionar sobre com la connexió entre persones, emocions, tecnologia i coneixement pot generar impactes transformadors. “La Sincronia va més enllà de la coincidència: és el moment exacte en què tot s’alinea”, afirmen des de l’organització.

L’esdeveniment comptarà amb 7 ponents de diversos àmbits de coneixement i 2 estudiants, que oferiran xerrades inspiradores sobre àmbits tan diversos com la intel·ligència artificial i la música (Eduard Masdeu), el dol i els rituals de comiat (Remei Capitan), la cosmologia i l’univers (Diego Blas), la sexualitat conscient (Emma Ribas), la por a equivocar-nos (Isaac Lloveras), el repte d’educar en temps d’IA (David López) o el pensament antropòleg aplicat a la vida quotidiana (Emma Fàbrega).

A més, els estudiants igualadins Carla Claros i Pol Ruiz, s’estrenaran sobre l’escenari de TEDx després d’haver estat seleccionats en la iniciativa educativa TalentTalks als instituts de la ciutat.

Les entrades estaran disponibles a la venda a partir del 20 de setembre en la pàgina web de www.tedxigualada.com.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
SalutRedacció