TEDxIgualada 2025 convida connectar en “Sincronia” el pròxim 18 d’octubre

Igualada es prepara per tornar a ser escenari d’idees que valen la pena ser difoses. El pròxim 18 d’octubre a les 16:04h, el Teatre Municipal Ateneu acollirà la cinquena edició del TEDxIgualada, enguany sota el lema “Sincronia”.
Aquesta nova edició vol reflexionar sobre com la connexió entre persones, emocions, tecnologia i coneixement pot generar impactes transformadors. “La Sincronia va més enllà de la coincidència: és el moment exacte en què tot s’alinea”, afirmen des de l’organització.
L’esdeveniment comptarà amb 7 ponents de diversos àmbits de coneixement i 2 estudiants, que oferiran xerrades inspiradores sobre àmbits tan diversos com la intel·ligència artificial i la música (Eduard Masdeu), el dol i els rituals de comiat (Remei Capitan), la cosmologia i l’univers (Diego Blas), la sexualitat conscient (Emma Ribas), la por a equivocar-nos (Isaac Lloveras), el repte d’educar en temps d’IA (David López) o el pensament antropòleg aplicat a la vida quotidiana (Emma Fàbrega).
A més, els estudiants igualadins Carla Claros i Pol Ruiz, s’estrenaran sobre l’escenari de TEDx després d’haver estat seleccionats en la iniciativa educativa TalentTalks als instituts de la ciutat.
Les entrades estaran disponibles a la venda a partir del 20 de setembre en la pàgina web de www.tedxigualada.com.