TEDxIgualada 2025 connecta 360 persones a l’Ateneu d’Igualada sota el lema “Sincronia”

El Teatre Municipal de l’Ateneu va acollir aquest dissabte la cinquena edició de TEDxIgualada, amb més de 360 assistents i una tarda plena d’idees, emoció i música sota el lema “Sincronia”. L’acte, presentat per l’actriu Elia Corral i la coach d’oratòria Xènia Castelltort, va combinar ponències, actuacions i participació del públic durant més de quatre hores i van conduir a un final de festa en la instal·lació exterior.
Entre els ponents, hi van destacar Emma Fàbrega, David López, Emma Ribas, Eduard Masdeu, Diego Blas, Isaac Lloveras, Remei Capitan i els estudiants Carla Claros i Pol Ruiz. L’esdeveniment va incorporar com a novetat un espai exterior de diàleg, moderat per Modest Garcia, on els assistents podien plantejar preguntes als ponents mitjançant un codi QR.
Les actuacions de Víctor Mame, la coral Cor Iolis i els tambors de Contracop Drum Corps van aportar el batec musical d’una edició que va fer vibrar el públic i va consolidar TEDxIgualada com a espai de trobada d’idees.
Els vídeos de les xerrades estaran molt aviat disponibles al canal global de la plataforma TED.
Sobre TEDxIgualada
TEDxIgualada és una iniciativa local independent que vol promoure les idees, la reflexió i el debat al voltant de temes rellevants, propers i d’actualitat a través de conferències locals, tot combinant xerrades en viu, el visionament de TEDTalks i actuacions per gaudir d’una experiència transformadora per inspirar, connectar i promoure la innovació i el pensament crític en el nostre territori.
Què és TED?
TED és una organització no lucrativa dedicada a la difusió d’idees, generalment en forma de xerrades curtes (15 minuts o menys). Es va iniciar el 1984 com una conferència en la qual van convergir Tecnologia, Entreteniment i Disseny, i en l’actualitat cobreix gairebé tots els temes – des de la ciència als negocis o els problemes globals – en més de 100 idiomes. És un esdeveniment anual que reuneix alguns dels pensadors i emprenedors més importants del món com: Bill Gates, Frank Gehry, Sir Richard Branson, Philippe Starck o Bono.
Què és TEDx?
Amb l’objectiu de difondre les idees més interessants, TED ha creat un programa anomenat TEDx. Es tracta d’un programa de conferències locals, plantejades i organitzades de forma independent i voluntària, que permeten gaudir en diferents països del món d’una experiència similar a les conferències TED.
