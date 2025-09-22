La tecnologia xinesa aterra a Igualada per impulsar l’electrificació i la mobilitat sostenible

L’empresa MG SARMOVIL continua el seu procés d’expansió amb la inauguració d’un nou concessionari oficial a Igualada. Les noves instal·lacions, de 100 m2, ofereixen una capacitat d’exposició de fins a cinc vehicles, amb accés directe al taller dins la mateixa seu, cosa que permet als clients gaudir de tots els serveis sense necessitat de desplaçar-se.
Ubicat a l’Avinguda del Mestre Montaner, 88, una de les principals vies d’entrada a la ciutat, el concessionari ofereix aparcament i una ubicació molt visible i accessible des de diversos punts d’Igualada i la comarca. Aquesta nova obertura s’integra dins la xarxa de concessionaris oficials SARMOVIL, que ja compta amb presència a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Manresa, consolidant una cobertura estratègica a la província de Barcelona.
“Amb aquesta nova obertura, reafirmem el nostre compromís amb la mobilitat sostenible i assequible a la Catalunya Central. Volem oferir als conductors d’Igualada i comarca una gamma de vehicles pensada per satisfer les necessitats d’avui i del futur,” assegura Jordi Hernández, gerent d’MG SARMOVIL.
Des del seu retorn a Espanya fa només quatre anys i mig, MG ha aconseguit la confiança de més de 100.000 clients, gràcies a una oferta que combina mobilitat accessible, electrificació, tecnologia avançada, seguretat i disseny per a tots els públics. La contribució de SARMOVIL ha estat clau en aquest creixement, reforçant la presència de la marca al mercat català.
L’Anoia segueix la tendència elèctrica de Barcelona, però amb un ritme més contingut
La comarca de l’Anoia manté un nivell d’electrificació molt similar al de la província de Barcelona, amb un 63% dels vehicles nous electrificats (53% híbrids i 10% elèctrics), comparat amb el 64% provincial (54% híbrids i 10% elèctrics). Tot i això, el creixement dels elèctrics purs és més moderat: +33% a l’Anoia davant del+89% provincial. En total, les matriculacions a la comarca pugen un 17%, lleugerament superior al 14% de la província, indicant un creixement general moderat, però amb un impuls elèctric més lent.
El 31% dels vehicles matriculats a l’Anoia encara són de gasolina o dièsel (29% provincial), la qual cosa mostra que la comarca porta un pas lleugerament més lent en l’abandonament dels combustibles fòssils. Amb només 1,7% del total provincial de matriculacions (744 unitats davant de 43.324), l’Anoia aporta un volum petit al conjunt, reforçant la idea que el seu ritme d’electrificació és contingut.
Matriculacions d’MG SARMOVIL: un ritme sòlid de creixement
Les matriculacions als concessionaris oficials MG SARMOVIL continuen mostrant un ritme estable de creixement. Durant el 2024 es van registrar 962 unitats, mentre que enguany ja s’han venut 829 vehicles. Aquestes xifres situen la marca en una trajectòria ferma per assolir l’objectiu de 1.500 vehicles venuts abans de finalitzar el 2025.
Aquest bon moment comercial d’MG a Espanya també queda reflectit en els seus models capdavanters: el MG ZS s’ha convertit en el SUV més venut del país aquest 2025, el MG4 lidera com a elèctric generalista més venut el 2024 i el MG HS PHEV continua sent el referent entre els híbrids endollables.
Fusió Vallescar & Maas
El nou concessionari MG SARMOVIL Igualada forma part de la xarxa comercial del nou grup d’automoció, nascut de la fusió entre Vallescar i Maas, apostant per una mobilitat més sostenible, la innovació tecnològica i l’excel·lència en el servei al client.