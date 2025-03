Teatres anoiencs obren les portes en la nova edició de “Cap butaca buida”

Catalunya es prepara per viure una nova jornada històrica amb la celebració de la segona edició de Cap Butaca Buida, demà dissabte 22 de març. La Diada del Teatre ofereix enguany 80.000 butaques disponibles de més de 200 teatres adherits amb un objectiu clar: omplir tots els teatres del territori i batre un nou rècord d’espectadors en un sol dia.

Impulsen la iniciativa l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el marc del I Pla d’Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026, i la col·laboració de diverses institucions, teatres, ateneus, productores i companyies adherides.

Sota el lema “El Teatre T’Omple”, Cap Butaca Buida vol convertir el proper dissabte 22 de març en una jornada festiva i alhora reivindicativa que ajudi a consolidar la Diada del Teatre, posant en valor, sobretot, el poder transformador de les arts escèniques.

A la nostra comarca són diversos els teatres que formen part de la iniciativa, entre ells el Casino de Calaf amb Toc, Toc; el Teatre la Lliga de Capellades amb Ens queda Irlanda; el Teatre de l’Aurora d’Igualada amb Jump; el Teatre Municipal Ateneu d’Igualada amb Pau i Treva, La Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous amb Vida d’artista, i Castellolí, amb una marató de teatre que portarà les obres El crèdit i Perfectes desconeguts.

Enguany Cap Butaca Buida destinarà un percentatge de la seva recaptació a Pallapupas, una ONG integrada per actors i actrius professionals que treballa en els usos terapèutics de l’humor als centres hospitalaris. Amb més de 20 anys d’experiència, Pallapupas treballa dia a dia per donar-li lloc a l’humor i a riure durant el procés de la malaltia i, d’aquesta manera, poder transformar els hospitals en espais més amables i plens de vida.

La companyia del Príncep Totilau porta “Pau i treva” a l’Ateneu Igualadí

Demà dissabte, a les 8 del vespre, la companyia Príncep Totilau presentarà l’espectacle Pau i treva.

Pau i Treva és un espectacle adreçat a un públic adult, que amb una combinació d’actors i titelles explica la vida de l’abat Oliba. Ara fa mil anys, en un prat als peus del Canigó, Oliba va iniciar el moviment de les assemblees de Pau i Treva, que establien un marc de llei i protecció als més febles en contra de la noblesa. Aquestes assemblees es consideren una de les bases de les Corts catalanes i un dels primers moviments pacifistes d’Europa, tal com ho recordava el músic Pau Casals al seu cèlebre discurs de l’any 1971 a les Nacions Unides.

La companyia Príncep Totilau, amb seu a Sant Martí de Tous, compta amb els actors Clara Dalmau, Jordi Hervàs, Laura Hervàs i Ares Piqué; amb l’escenògrafa Anna Alcubierre, amb els titelles de Martí Doy i amb la direcció escènica i la dramatúrgia de Marc Hervàs.

L’espectacle es va estrenar el desembre passat al Palau Robert, a Barcelona, dins dels actes de celebració del Mil·lenari de Montserrat, i arriba per primera vegada a la comarca d’Anoia.

Les entrades tenen un preu de 16 €, amb els descomptes habituals, durant aquesta setmana els menors de 25 anys poden adquirir entrades a 5 €. Es poden comprar per internet a www.teatremunicipalateneu.cat, al Punt de difusió cultural d’Igualada o el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre.

Marc Balaguer porta al Teatre de l’Aurora l’autoficció “Jump”

El Teatre de l’Aurora acull la brillant i honesta interpretació del conegut actor Marc Balaguer a l’espectacle Jump, després de la seva estrena amb èxit al Tantarantana i de fer temporada al Teatre Goya de Barcelona.

Aquesta peça és un diàleg entre la fantasia ingènua d’aquell nen que ho tenia tot per fer i la maduresa frustrant d’un jove que no pot escapar de l’èxit del seu passat. El protagonista s’obre en canal per parlar-nos de la seva pròpia experiència, basant-se en el seu pas per Polseres Vermelles, en aquesta autoficció que ens farà empatitzar amb aquell nen petit que tots portem dins. Un nen que es jugava l’èxit del seu futur a la classe d’educació física amb la prova atlètica més injusta de la història: saltar el plínton.

Marc Balaguer s’endinsa en aquest monòleg per descobrir quins han estat els encerts i errors del seu passat que l’han portat a ser la persona que és ara. L’actor s’enfrontarà a cor obert a les seves pors per repassar els moments claus de la seva vida i, finalment, perdonar-se a si mateix.

Les funcions de Jump tindran lloc el divendres 21 i dissabte 22 de març a les 20 h i diumenge 23 de març a les 19 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Mònica Torra i Francesc Mas estrenen “Vida d’artista” a La Casa del Teatre Nu

Aquest dissabte 22 de març a les 20h, La Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous acollirà l’estrena de Vida d’Artista, un espectacle creat i interpretat per Mònica Torra i Francesc Mas, amb música en directe de Txema Riera. Aquesta proposta escènica plena d’humor, tendresa i cançons, convida el públic a viure una experiència vibrant i carregada d’emoció.

L’obra és una declaració d’amor al teatre i un homenatge a l’esplendor del Paral·lel barceloní. A través de la història de la Càndida i en Camil, dos germans que, davant les dificultats, troben en el cabaret una manera de reinventar-se i sobreviure.

Aquesta proposta marca un nou capítol en les trajectòries de Mònica Torra i Francesc Mas, artistes amb una àmplia experiència en el món de la interpretació, que han unit les seves complicitats per crear aquest espectacle que compta amb la col·laboració en directe del músic Txema Riera.

A la Lliga de Capellades, “Ens queda Irlanda”

El grup Set Vetes de Carme presenta una obra escrita per Teresa Casaus. És la història d’una família en un petit poble pesquer anomenat Roundstone. Els fets es situen en els anys de la guerra de la independència d’Irlanda (1919-1924), i ens mostra les vivències d’aquesta família, les seves il·lusions i les tensions entre veïns.

Serà demà dissabte a les 7 de la tarda al Teatre la Lliga.

“Toc Toc” al Casino de Calaf

Divendres, a les 21:30h, dissabte a les 19:30h i diumenge a les 18:;3h el Casino de Calaf acollirà la representació de Toc Toc, una obra sota la direcció de Carme Sala. El vol del metge d’uns pacients amb TOC s’ha endarrerit, obligant-los a esperar a la consulta i a compartir les seves experiència amb els altres.